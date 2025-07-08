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8 июля, 09:46

Могут отказать: Названы ключевые условия для прописки на даче

Депутат Чаплин: Россиянам могут отказать в прописке на даче

Пенсионерка на даче. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Пенсионерка на даче. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Чтобы оформить прописку на даче, россияне обязаны соблюсти ряд требований, однако при некоторых условиях им могут отказать в праве зарегистрироваться в загородной недвижимости. Об этом рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, для прописки дом должен быть капитальным и пригодным для круглогодичного проживания, иметь системы отопления, водо- и электроснабжения, а также соответствовать санитарно-техническим нормам. Кроме того, дача не должна быть разделена на отдельные квартиры, а участок должен иметь официальный почтовый адрес, без которого присвоение статуса жилого помещения невозможно.

Важным условием является и категория земли. Так, участок должен относиться к садовым товариществам (СНТ), а не к огородным (ОНТ) или землям сельскохозяйственного назначения, поскольку в последних случаях прописка невозможна. Кроме того, прописка на даче возможна только в случае отсутствия у человека другого жилья.

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«Процедура оформления прописки начинается с получения технического заключения о пригодности дома для проживания, после чего необходимо подать документы в местную администрацию, включая выписку из ЕГРН и заявление о признании дома жилым», — подчеркнул собеседник RT.

По словам парламентария, решение о регистрации обычно принимается в течение двух-трёх месяцев. Однако даже при соблюдении всех условий возможен отказ, особенно если участок находится за пределами населённого пункта, например, в лесу или поле, поскольку такие территории часто не признаются пригодными для постоянного проживания.

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Ранее дачникам назвали 5 ошибок, которые могут обернуться штрафом или большой бедой. Кроме того, россиянам рассказали, стоит ли покупать дачу летом. А ещё граждан предупредили о крупных штрафах за неправильную обработку дачи от вредителей.

Борис Эльфанд
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