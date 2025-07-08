Могут отказать: Названы ключевые условия для прописки на даче

Чтобы оформить прописку на даче, россияне обязаны соблюсти ряд требований, однако при некоторых условиях им могут отказать в праве зарегистрироваться в загородной недвижимости. Об этом рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, для прописки дом должен быть капитальным и пригодным для круглогодичного проживания, иметь системы отопления, водо- и электроснабжения, а также соответствовать санитарно-техническим нормам. Кроме того, дача не должна быть разделена на отдельные квартиры, а участок должен иметь официальный почтовый адрес, без которого присвоение статуса жилого помещения невозможно.

Важным условием является и категория земли. Так, участок должен относиться к садовым товариществам (СНТ), а не к огородным (ОНТ) или землям сельскохозяйственного назначения, поскольку в последних случаях прописка невозможна. Кроме того, прописка на даче возможна только в случае отсутствия у человека другого жилья.

«Процедура оформления прописки начинается с получения технического заключения о пригодности дома для проживания, после чего необходимо подать документы в местную администрацию, включая выписку из ЕГРН и заявление о признании дома жилым», — подчеркнул собеседник RT.