Прохлада и сырость: Дачникам объяснили, почему урожай заражается грибком-убийцей
Биолог Смирнов: Фитофтора может погубить урожай в погребе
Овощи в погребе. Обложка © Шедеврум / Life.ru
С наступлением прохладных ночей и дождливой погоды приходит сезона фитофторы — опасного грибкового заболевания, которое за короткое время способно уничтожить урожай помидоров, баклажанов, перца или картофеля, предупредил директор института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов. По его словам, грибок-убийца распространяется не только в окружающей среде, он хорошо сохранится в погребах.
В частности, фитофтора сохраняется на картофельных клубнях, которые хранятся в подвалах всю зиму. Весной инфекция вновь попадает в землю. Эксперт отметил, что даже при использовании чистых семян томатов и проведении предпосадочной обработки риск заражения остаётся высоким, поскольку большинство сортов картофеля могут быть носителями грибка.
Ещё одним фактором собеседник URA.ru считает недостаточное внимание к отбору здорового посадочного материала, особенно в личных хозяйствах. Отсутствие севооборота также способствует распространению болезни, ведь если пасленовые культуры высаживаются на одном и том же месте из года в год, споры грибка остаются в почве и при благоприятных условиях быстро активизируются.
«Оптимальные условия — две-три прохладных и сырых ночи подряд. Тогда и начинается развитие болезни», — подчеркнул кандидат биологических наук.
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