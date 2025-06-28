Прохлада и сырость: Дачникам объяснили, почему урожай заражается грибком-убийцей

С наступлением прохладных ночей и дождливой погоды приходит сезона фитофторы — опасного грибкового заболевания, которое за короткое время способно уничтожить урожай помидоров, баклажанов, перца или картофеля, предупредил директор института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов. По его словам, грибок-убийца распространяется не только в окружающей среде, он хорошо сохранится в погребах.

В частности, фитофтора сохраняется на картофельных клубнях, которые хранятся в подвалах всю зиму. Весной инфекция вновь попадает в землю. Эксперт отметил, что даже при использовании чистых семян томатов и проведении предпосадочной обработки риск заражения остаётся высоким, поскольку большинство сортов картофеля могут быть носителями грибка.

Ещё одним фактором собеседник URA.ru считает недостаточное внимание к отбору здорового посадочного материала, особенно в личных хозяйствах. Отсутствие севооборота также способствует распространению болезни, ведь если пасленовые культуры высаживаются на одном и том же месте из года в год, споры грибка остаются в почве и при благоприятных условиях быстро активизируются.