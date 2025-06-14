Дачникам раскрыли главный секрет выращивания крупной и сочной малины

Малина считается неприхотливым растением, её можно встретить даже на заброшенных участках. Однако для получения богатого урожая важны хорошее освещение территории, качество удобрений в почве и правильная обрезка кустов. В этом случае они могут плодоносить до 20 лет, уверена лектор Общества «Знание», доцент Мичуринского государственного аграрного университета Елена Лукьянова.

По её словам, важнейшим этапом ухода за малиной является обрезка кустов, которая проводится трижды за сезон: весной, летом и осенью. Так, весной удаляют сухие и слабые побеги до начала сокодвижения и распускания листьев, что помогает растению сосредоточиться на развитии сильных стеблей.

Летом — в конце июня или начале июля — удаляют отплодоносившие ветви, а также укорачивают верхушки молодых побегов, чтобы стимулировать образования боковых веточек. Осенью проводят санитарную и омолаживающую обрезку: удаляют старые, больные и слабые побеги, чтобы подготовить растение к зиме без лишней нагрузки.

Кстати, осеннюю обрезку важно завершить за 1–1,5 месяца до наступления морозов. Это позволяет растениям накопить питательные вещества для зимовки и повысить их морозостойкость. Такой уход способствует укреплению кустов, снижает их уязвимость и продлевает период плодоношения.