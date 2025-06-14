Собираем ведро малины с куста: Союз дачников Подмосковья раскрыл 9 лайфхаков для увеличения урожая

Малина – одна из самых любимых ягод в России, и каждый дачник мечтает о щедром урожае. Культура неприхотливая, но требующая определённого внимания. Советами для увеличения урожая в беседе с Life.ru поделился депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Правильный уход, своевременная обрезка и подкормка – вот залог богатого урожая. Не бойтесь экспериментировать и применять новые методы, чтобы добиться наилучшего результата. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья

Эксперт советует обратить внимание на размещение: малина любит солнечные места, защищённые от сильных ветров. Выбирайте для посадки участки с плодородной, хорошо дренированной почвой. Избегайте низин, где скапливается вода, так как это может привести к загниванию корней.

Правильная посадка При посадке важно соблюдать расстояние между кустами и рядами. Оптимальное расстояние — около 50-70 см, между рядами — 1,5-2 метра. Сажайте малину в хорошо подготовленные ямы с добавлением компоста и золы, советует собеседник Life.ru.

Своевременная обрезка — ключ к поддержанию продуктивности малины. Отплодоносившие побеги удаляются сразу после сбора урожая. Кроме того, каждый сезон требуется прореживание: загущенные кусты снижают урожайность и способствуют развитию болезней. Подвязывать побеги лучше к шпалерам или кольям. Это защищает их от поломок под тяжестью ягод и улучшает проветриваемость посадок, подчеркнул парламентарий.

«Малина очень отзывчива на подкормки. Весной, после схода снега, подкормите малину азотными удобрениями для стимуляции роста. Летом, во время цветения и плодоношения, используйте комплексные минеральные удобрения с преобладанием калия и фосфора. Не забывайте и про органические удобрения, такие как компост или перегной», — отметил депутат.

Полив малины проводят регулярно, особенно в период засухи. Главное — не допускать переувлажнения. Лучшая стратегия — полив под корень, чтобы избежать грибковых заболеваний, связанных с попаданием воды на листву. А мульчирование помогает удерживать влагу. В качестве укрытия используют торф, перегной, опилки или солому. Мульча также препятствует росту сорняков и стабилизирует температурный режим почвы.

По словам Чаплина, чтобы сохранить урожай, важно следить за состоянием кустов. При первых признаках поражения вредителями или инфекциями следует использовать специализированные препараты. Обработку проводят строго по инструкции, соблюдая меры безопасности, особенно при работе с химическими средствами.

Тем, кто хочет получить более высокий урожай, стоит обратить внимание на ремонтантные сорта. Они плодоносят дважды — в начале и конце сезона. Однако такие растения требуют особого ухода: полная обрезка осенью, усиленное питание и контроль за влагой особенно важны, заключил специалист.