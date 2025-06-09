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Регион
9 июня, 14:37

Юрист опроверг Life.ru введение штрафов за «глухие» заборы между дачными участками

Юрист Русяев опроверг введение запрета на установку «глухого» забора на даче

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В российское законодательство не вносились изменения о новых штрафах за установку «глухого» забора между дачными участками, поэтому никаких репрессивных мер такие ограждения не вызовут. Об этом Life.ru сказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев, комментируя распространившуюся новость о штрафах за подобные заборы.

Заявления о неких новых штрафах, якобы вступивших в силу 9 июня, не имеют под собой нормативной базы. Все действующие положения по ограждениям остались без изменений, и никакой новой репрессивной практики в законодательство не добавлено

Илья Русяев

управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

Заявления о неких новых штрафах, якобы вступивших в силу 9 июня, не имеют под собой нормативной базы. Все действующие положения по ограждениям остались без изменений, и никакой новой репрессивной практики в законодательство не добавлено
Заявления о неких новых штрафах, якобы вступивших в силу 9 июня, не имеют под собой нормативной базы. Все действующие положения по ограждениям остались без изменений, и никакой новой репрессивной практики в законодательство не добавлено

По словам юриста, изменения не вносились ни в «Земельный кодекс», ни в КоАП, ни в иные нормативные акты, регулирующие порядок использования участков. Все требования к заборам по-прежнему базируются на положениях Сводов правил (в частности, СП 53.13330.2019), которые не имеют статуса федерального закона и сами по себе не являются основанием для автоматических штрафов. Их нарушение может повлечь последствия только при наличии жалобы и рассмотрения дела в суде.

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Ранее СМИ писали, что с 9 июня в России якобы начали действовать новые правила установки заборов между дачными участками в связи с многочисленными конфликтами из-за нарушения вентиляции и затенения. По словам журналистов, разрешены только прозрачные ограждения (сетка-рабица или штакетник с просветами) высотой до 1,5 метра либо живые изгороди до 1,8 метра.

Татьяна Миссуми
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