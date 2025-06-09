Юрист опроверг Life.ru введение штрафов за «глухие» заборы между дачными участками

В российское законодательство не вносились изменения о новых штрафах за установку «глухого» забора между дачными участками, поэтому никаких репрессивных мер такие ограждения не вызовут. Об этом Life.ru сказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев, комментируя распространившуюся новость о штрафах за подобные заборы.

Заявления о неких новых штрафах, якобы вступивших в силу 9 июня, не имеют под собой нормативной базы. Все действующие положения по ограждениям остались без изменений, и никакой новой репрессивной практики в законодательство не добавлено Илья Русяев управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

По словам юриста, изменения не вносились ни в «Земельный кодекс», ни в КоАП, ни в иные нормативные акты, регулирующие порядок использования участков. Все требования к заборам по-прежнему базируются на положениях Сводов правил (в частности, СП 53.13330.2019), которые не имеют статуса федерального закона и сами по себе не являются основанием для автоматических штрафов. Их нарушение может повлечь последствия только при наличии жалобы и рассмотрения дела в суде.