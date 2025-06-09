В России с 9 июня запретили устанавливать глухие заборы между дачными участками

С 9 июня в России начали действовать новые правила установки заборов между дачными участками: теперь разрешены только прозрачные ограждения (сетка-рабица или штакетник с просветами) высотой до 1,5 метра либо живые изгороди до 1,8 метра. Изменения связаны с многочисленными конфликтами из-за нарушения вентиляции и затенения участков сплошными заборами.

«Если соседей устраивает глухой забор между их участками, они должны это оформить в письменном соглашении и отнести в поселковую администрацию либо в администрацию своего СНТ», — объяснил адвокат Вадим Багатурия «Рен-ТВ».

Если соседи не могут договориться о демонтаже сплошного забора, потребуется вызов кадастрового инженера. Отказ убрать незаконное ограждение теперь карается штрафом: 1-1,5% от кадастровой стоимости участка или 5-10 тысяч рублей.