Штрафы, ожоги, слепота: почему борщевик надо уничтожать немедленно Что такое борщевик и как он выглядит, что борщевик Сосновского может сделать человеку, что случится, если упасть в борщевик, какой вид борщевика опасен для человека, читайте подробнее в материале от Life.ru. 7 июня, 07:01 Борщевик — растение, доставляющее дачникам немало хлопот. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Georgy Dzyura

Обожжёт, обанкротит и может даже сделать слепым и убить: что делать с самой опасной травой на даче? Что же такое борщевик и с чем его едят? А ведь его на самом деле ели. Только не люди, конечно, а крупный рогатый скот. Именно для коров когда-то и завезли к нам это растение, а потом замучились избавляться. И сейчас продолжают мучиться, пытаясь его ликвидировать.

Борщевик — очень живучее и плодовитое растение. Оно пробирается в самые неожиданные места и оттуда никуда не уходит — напротив, если не следить, завоюет всю территорию потому, что ему там комфортно. Ему комфортно везде потому, что ухода он не требует.

Иногда едешь мимо каких-то населённых пунктов и видишь целые поля этого красивого, огромного, но невероятно опасного растения. Попасть в такие угодья — смерти подобно. Причём в прямом смысле этого слова. От «укуса» борщевика на самом деле можно умереть. Случаи, конечно, довольно редки, но играть со смертью лучше не стоит. Она настигнет в том случае, если ожоги борщевика покроют большую площадь тела. Особенно если у человека чувствительная кожа. Также опасность грозит маленьким детям, поэтому им с раннего возраста нужно рассказать всё про борщевик, чтобы они обходили его стороной.

Что такое борщевик

Борщевик — это род растений семейства зонтичных, насчитывающий почти 150 видов.

В русском языке борщевик изначально назывался «борщ». Узнали у нас об этом растении, согласно документам, примерно в XVI веке. И к любимому многими блюду это имеет непосредственное отношение. Наши предки использовали молодые побеги борщевика для приготовления в том числе супов. «Борщом» они тогда называли похлёбку из зелени и овощей, в том числе с добавлением молодого борщевика. Судя по документам, это мог быть борщевик сибирский, он абсолютно безвреден, в отличие от своего более современного собрата — борщевика Сосновского.

Борщ в нашем понимании появился уже в XVIII веке — тогда он окончательно стал супом со свёклой. Некоторые исследователи, кстати, считают, что суп назвали в честь борщевика, а не наоборот.

В это же время переименовали и растение. Оно стало борщевиком — видимо, по старой памяти.

Но есть и ещё одна версия происхождения названия — слово могло прийти к нам из немецкого языка. Там borste означает «щетина», с которой и сравнивали колючий стебель растения.

На Руси борщевик, дудник и купырь также называли общим словом «дягиль» с ударением на первый слог. Под этим словом наши предки понимали все зонтичные растения.

Борщевик Сосновского отличается белоснежным соцветием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GladkovPhoto

Как выглядит борщевик и какие бывают виды

Борщевик внешне похож на резной лопух, а его цветы — на зонтики укропа, только гораздо больше по размеру — до 40 сантиметров в диаметре. Само растение может быть от 20 сантиметров до 6 метров в высоту. Стебли у него покрыты мелким и редким пушком тёмного цвета. Поэтому издалека стебли могут казаться коричневыми или тёмно-бордовыми, но это не так — они такие же зелёные, как листья.

Чаще всего это двухлетнее растение, но бывают и многолетники. Вырасти они могут до 200 штук и больше на один квадратный метр площади участка.

Повторимся, борщевик насчитывает около 150 видов, и не все они смертельно опасны. Остановимся подробнее на самых известных из них.

Начнём с самого безобидного — это борщевик сибирский. Он неопасен, но в крайних случаях вызывает раздражение кожи. Несмотря на своё «северное» название, растёт он преимущественно в средней полосе России, встречается даже в Крыму. Хотя в Западной Сибири он тоже есть. А также в Предкавказье и Центральной Европе.

Борщевик сибирский неопасен. Фото © Wikipedia / Kenraiz

Листья у него не похожи на лопухи — они не цельные, как, например, у борщевика Сосновского. Они перисто-рассечённые, дважды или трижды перистые. Пахнет растение пряно, но слабо. Соцветия — зонтик, достигающий 15–30 сантиметров. Стебель у борщевика сибирского может вырасти до 180 сантиметров и тоже покрыт пушком.

Некоторые хозяйки до сих пор по примеру предков используют борщевик сибирский в кулинарии — готовят супы, добавляя, например, для вкуса в тот же самый борщ или салаты. Если растение перемолоть, можно получить спирт и сахар. Жмых при этом подходит для производства картона и топлива. Иногда эфирные масла сибирского борщевика используют в парфюмерии и медицине.

Борщевик обыкновенный тоже не ядовит, но его сок при попадании на кожу всё равно может повысить её чувствительность к ультрафиолету — до таких ожогов, как у борщевика Сосновского, не дойдёт, но может развиться фотохимический дерматит. Борщевик обыкновенный отличается от сибирского тем, что у него чуть другие листья — до 25 сантиметров в длину и 20 — в ширину. В высоту он может достигать полутора метров. Цветы у такого растения белые или выцветше-розовые, но тоже в виде зонтиков, как и у других видов.

Борщевик обыкновенный больше любит климат потеплее — растёт на лугах, полянах, в лесах Европы, Западной Азии и Северной Африки.

Борщевик Сосновского

Это, наверное, самый известный, самый опасный и самый надоевший многим вид борщевика. Хотя выглядит он не особо страшно — большой зонтик с кучей соцветий и заманивающими к себе чуть резными лопухами. Но все знают, что поддаваться на всё это великолепие не стоит.

Борщевик может расти практически везде. Фото © Wikipedia / Popadius.

Борщевик Сосновского отличается от других своих собратьев тем, что он единственный по-настоящему ядовитый борщевик. Около десяти — условно-ядовитые, то есть не нанесут большого вреда организму, остальные — неядовитые вовсе.

Главные внешние отличия борщевика Сосновского — листья, сросшиеся в один и похожие больше на лопухи, и оттенок цветков — они всегда белоснежные. У сибирского, например, бледно-зелёные. В высоту это растение может достигать трёх метров. Стебель обычно тоже толще — до семи сантиметров в диаметре, и он всегда прямой.

Также борщевик Сосновского выдаёт характерный сильный запах, который сложно спутать с чем-то другим, — он резкий и настолько свежий, что почти химический, как у дешёвого освежителя воздуха. Некоторые говорят, что он напоминает дикую смесь ароматов меди, миндальной горечи и укропа.

Зачем выращивали борщевик

Борщевик выращивали в СССР для крупного рогатого скота. В тяжёлое послевоенное время было голодно, а коровы спасали мясом и молоком. Но и их нужно было чем-то кормить. Тогда руководство страны выяснило, что в Северной Америке скот кормят какой-то сочной большой травой, которая хорошо растёт. В Союзе потребовали найти такую же.

Борщевик Сосновского, который тогда ещё так не назывался, впервые обнаружили в 1944 году на Кавказе. Сосновским он стал в честь исследователя кавказской флоры Дмитрия Сосновского. Назвала его так в честь коллеги ботаник Ида Манденова. Сам Дмитрий Иванович Сосновский к открытию и распространению нового вида борщевика никакого отношения не имеет.

В итоге учёные изучили свойства растения и начали испытывать на полях — семена завезли во многие регионы страны.

Но появились проблемы. Несмотря на то что борщевик был на самом деле очень дешёвым кормом и плодовитым растением, его специфический запах оставался как в мясе, так и в молоке. Кроме того, при работе он оставлял ожоги на коже людей, и многие поняли, чем страшен борщевик. Для животных он не представляет опасности.

Борщевик Сосновского действительно ядовит. Фото © Wikipedia / Ummagumma.

Появилась и ещё одна проблема — он начал «выходить» за пределы полей, распространяться повсюду и в итоге стал неконтролируемым сорняком после того, как от него в качестве корма отказались в 80-х годах.

Что борщевик может сделать человеку

Самое опасное в борщевике — это токсичные вещества, которые содержатся в его соке. Они называются фуранокумарины и при попадании на кожу моментально повышают её чувствительность к УФ-излучению. Проще говоря, кожа сразу же начинает обжигаться от солнца, как только соприкоснётся с растением. Причём это могут быть как фотохимические дерматиты, если кожа грубая и плотная, так и термические ожоги первой-третьей степени.

Что случится, если упасть в борщевик

Ничего хорошего не произойдёт. Из-за сильного аромата и пыльцы человек может потерять сознание. Если кожа совсем тонкая и чувствительная, бывают и летальные исходы — когда ожоги покрывают 80 процентов тела и больше. Также смерть может наступить, если человек, у которого аллергия на пыльцу, надышится пыльцой ядовитого растения. Появится отёк, и жертва борщевика может задохнуться. Летальный исход наступает в результате асфиксии. Попадание в глаза сока борщевика в крайнем случае может привести к слепоте.

Как лечить ожоги от борщевика

При ожогах от борщевика первое, что нужно сделать, — тщательно промыть пострадавшие участки тела холодной водой с мылом. Это делают для того, чтобы избавить кожу от сока растения.

Затем надо чем-то укрыть поражённые места, чтобы на них не попадал солнечный свет, и обработать антисептиком. Придётся почувствовать себя графом Дракулой несколько дней, избегая солнечных лучей, иначе опять может начаться реакция. Двое суток — это минимум.

Если места ожогов превратились в волдыри, подручными средствами не справиться — нужно обращаться к врачу. Главное запомните, что ни в коем случае нельзя вскрывать волдыри самостоятельно! Помните, что больше всего ожогам подвержены дети, которые любят делать из стеблей подобных растений трубочки, — моментальный ожог при соприкосновении со слизистой рта обеспечен.

Первая помощь при ожоге от борщевика — промывание холодной водой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / grisdee

Закон 2024 года о борьбе с борщевиком

Из-за невероятной скорости распространения борщевика Сосновского в прошлом году Госдума приняла закон, обязывающий владельцев земельных участков заниматься ликвидацией опасного растения.

За непринятие мер предусмотрены штрафы — их каждый регион назначает сам. Причём в некоторых субъектах РФ рублём наказывают и организации, на территории которых растёт борщевик Сосновского. Например, в Подмосковье штрафы для физлиц составляют 2–5 тысяч рублей, должностных лиц — 5–20 тысяч рублей, юридических лиц — 20–50 тысяч, а иногда доходят почти до миллиона.

Как избавиться от борщевика

Лучше избавляться от ядовитого растения ранней весной, когда появились первые побеги — их можно срезать или прополоть. Косить борщевик тоже можно, но до тех пор, пока не начали образовываться семена, иначе смысла никакого не будет — он снова всё заполонит. Но после скашивания траву обязательно нужно уничтожить.

Если ничего не помогает, можно попробовать гербициды, но опять же только после прополки или скашивания и до образования семян.

Авторы Екатерина Субботина