Змеи на участке — как избавиться и обезопасить себя и свою семью Что делать, если на дачном участке появились змеи. Как избавиться от змей на участке, как обезопасить себя от гадюк и как отличить ядовитых от неядовитых змей — читайте подробнее в материале Life.ru. 4 июня, 07:01 С наступлением лета на полях и участках могут появляться змеи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JASON STEEL

С началом летнего сезона немалое число россиян предпочитают проводить выходные на дачных участках. Но в этот период в саду можно столкнуться не только с надоедливыми комарами или мошкарой, но и со змеями. Для многих дачников встреча с пресмыкающимися может стать неприятным сюрпризом.

Змеи — это неотъемлемая часть экологической системы. Поэтому избавляться от нежеланных гостей в саду нужно правильно, не нанося вред ни себе, ни природе. Важно знать, какие змеи обитают в России, как можно отличить ядовитых от неядовитых и что делать при встрече с ними.

Каких змей можно встретить на дачном участке

В российских регионах чаще всего можно встретить несколько видов змей, которые, как правило, живут в траве, под камнями или в лесистой местности. Среди них встречаются как ядовитые, так и неядовитые.

Ядовитые змеи, которые встречаются в России

Гадюка — самая распространённая ядовитая змея в России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Speziali Stefano

В нашей стране обитает небольшое количество ядовитых змей. Причём большинство таких пресмыкающихся предпочитают не вступать в контакт с человеком.

Наиболее распространены в РФ следующие виды ядовитых змей:

Гадюка обыкновенная — самая распространённая ядовитая змея, которая живёт в средней полосе России, в лесах и полях, откуда может появиться и на дачном участке. Её можно распознать по треугольной голове и рисунку, похожему на зигзаг, на спине. Укус гадюки представляет опасность для человека, поэтому здесь крайне важны первая помощь и своевременное обращение в медучреждение.

Гюрза — эта змея в основном обитает на юге РФ и на Северном Кавказе. В отличие от гадюки, вероятность встретить гюрзу на даче крайне низкая. У гюрзы уплощённая округло-треугольная голова с заметными выступами в височной области. У гадюк и гюрз вертикальные зрачки — в этом их отличие от неядовитых змей, у которых они круглые.

Неядовитые змеи, которых можно встретить в лесу и на дачном участке

Обыкновенный уж не представляет опасности для человека. Фото © Wikipedia

На садовых участках россияне чаще могут встретить следующих неядовитых змей:

Обыкновенный уж — самый распространённый вид неядовитых змей в средней полосе России. Как правило, его можно отличить по окраске: эти пресмыкающиеся полосатые или тёмные с белыми или жёлтыми пятнами на шее. Ужи не представляют никакой опасности для человека, а если их схватить, притворяются мёртвыми, поэтому паниковать при их обнаружении в саду точно не стоит.

Кольчатый уж — этих змей можно отличить по белым кольцам на тёмном фоне на теле, а также ярко-жёлтым или оранжевым пятнам на голове. Они также не представляют опасности для человека, как и обыкновенные ужи.

Полоз — крупная змея, которую можно распознать по серому или коричневому цвету. Её можно назвать санитаром дачного участка, поскольку она питается грызунами, которые доставляют хлопоты садоводам. Она хоть и неядовитая, но может укусить человека, если почувствует опасность.

Как вести себя при встрече со змеёй

При встрече со змеёй нельзя делать резких движений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goodmoments

Если вы увидели змею на садовом участке, то в первую очередь не стоит паниковать. В такой ситуации соблюдайте следующие правила:

Не пытайтесь поймать или убить змею. Большинство укусов происходит именно по этим причинам, так как змея пугается и защищается.

Без резких движений отступите назад, в противном случае змея может воспринять это как опасность для себя и напасть. Если змея лежит неподвижно, это говорит о том, что она вас просто не видит. При таком раскладе тем более не рекомендуется делать резких движений.

Если вы встретили змею, прогуливаясь с ребёнком или собакой, то следите за тем, чтобы они не подошли к ней слишком близко.

Если змея укусила вас или кого-то из ваших родственников, то немедленно следует вызвать скорую помощь, а также при наличии антисептика обеззаразить рану. Высасывать яд или присыпать место укуса землёй нельзя.

Как избавиться от змей на участке: 5 способов

Змеи любят прятаться в укромных местах в тени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Parasyusha

Для того чтобы избавиться от непрошеных гостей на своём дачном участке, можно прибегнуть к следующим методам:

избавиться от естественных для змей укрытий — зарослей, скоплений мусора, так как они любят там прятаться;

установить ограждения — металлический забор с выгнутой наружу вершиной станет препятствием для проникновения змей на участок;

электронные отпугиватели — можно попробовать отпугиватели, которые излучают ультразвук, отталкивающий незваных гостей;

привлечение хищников – естественных врагов змей — чтобы избавиться от змей, можно создать благоприятную обстановку для их потенциальных врагов, например ежей, которые охотятся на пресмыкающихся.

Как привести участок в порядок

Важно регулярно косить траву, чтобы не дать змеям возможности найти там убежище. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Galina Savina

Регулярно косить траву. Высокая трава — одно из наиболее частых мест обитания змей. Соответственно, отсутствие зарослей снижает вероятность появления пресмыкающихся.

Не копить строительный мусор. Камни, доски и ветки — места, в которых любят находиться змеи. Соответственно, их отсутствие лишает их возможности скрываться.

Складывать дрова на специальные подставки. По аналогичной причине следует хранить дрова на подставках, а не сбрасывать в кучу. Такие подставки обеспечивают циркуляцию воздуха, что снижает привлекательность таких укрытий для змей.

Вывести грызунов. Наличие грызунов на участке привлекает змей, поскольку они ими питаются. Поэтому если вы употребляете пищу на дачном участке, жарите шашлыки, то своевременно наводите порядок, чтобы не оставлять источник еды для грызунов. Также избавьтесь от мышей в доме.

Посадить растения, отпугивающие змей. Некоторые растения с резким запахом, например мята или чеснок, отпугивают пресмыкающихся.

Авторы Альмир Хабибуллин