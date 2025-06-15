Сетки, совы и ментол: Дачникам назвали лучшие отпугиватели крыс и мышей

Грызуны могут нанести значительный ущерб цветам и урожаю, поэтому для эффективной борьбы с вредителями необходим комплексный подход, уверена садовод Надежда Кашнова. И начать, по её словам, следует с анализа ситуации в огороде.

Эксперт отметила, что мыши и крысы предпочитают тёмные и укромные уголки, поэтому поддержание порядка в огороде и вокруг него является важной мерой защиты. Регулярное удаление мусора существенно снижает количество мест, где могут обосноваться вредители. Также одним из наиболее эффективных методов защиты является создание физических барьеров. Лучше использовать сетчатые ограждения.

Кроме того, стоит рассмотреть использование отпугивателей. В качестве натуральных средств можно применять запахи ментола, уксуса или эфирных масел, которые грызуны не переносят. Необходимо равномерно распылять такие средства по границам огорода, создавая для вредителей неприятную атмосферу. Также на участок можно привлечь сов или кошек.