Как навести порядок в погребе после зимы: Агроном составил инструкцию для дачников
Агроном Викулов призвал дачников наводить порядок в погребе после зимы
Дача. Обложка © Шедеврум / Life.ru
После зимы важно привести в порядок погреб, чтобы он снова стал безопасным и удобным для хранения продуктов. Первым делом стоит проверить его на наличие воды. Если обнаружена влага, её необходимо откачать с помощью насоса, в беседе с 360.ru рассказал заведующий Мичуринским садом Тимирязевской академии Владимир Викулов.
На следующем этапе, по его словам, нужно хорошенько проветрить помещение. Для этого рекомендуется оставить двери и окна открытыми минимум на две-три часа, лучше в сухую погоду, чтобы воздух мог полностью обновиться и просушить внутренние поверхности.
Далее следует уборка мусора. В погребе часто остаются сгнившие продукты, вздувшиеся банки или мутный рассол. Всё это нужно убрать. Ящики и стеллажи желательно просушить на солнце, а пол — подмести и тщательно очистить. Также важно убрать дохлых мышей, приманки и экскременты.
После необходимо проверить целостность стен и пола погреба, подчеркнул агроном. Он посоветовал заделывать трещины и щели цементом, бетоном или эпоксидным клеем, чтобы предотвратить проникновение влаги и вредителей. Если воздух в погребе затхлый или пахнет сыростью, стоит разобраться с вентиляцией.
Обеззараживание помещения — важный шаг. В закрытом пространстве даже при наличии вентиляции со временем накапливаются споры плесени и грибы. Если в погребе песчаный пол, его рекомендуется обновить — насыпать свежий слой песка или другого подходящего материала. Также полезно побелить стены известью.
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