Цены выше: Россиянам рассказали, стоит ли покупать дачу летом

Летний период оптимален для оценки реального состояния дачного участка и дома перед покупкой. К такому выводу пришёл депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT.

«Зелень, плодовые деревья, близость леса или водоёма — всё это видно невооружённым глазом. Кроме того, летом проще проверить коммуникации: работу колодца, скважины, дренажной системы», — объяснил депутат.

В то же время, как подчеркнул Чаплин, лето не всегда самое выгодное время для сделки. Он отметил, что в разгар сезона цены на загородную недвижимость могут быть выше, чем осенью или зимой, так как продавцы завышают стоимость из-за спроса. Парламентарий посоветовал рассмотреть покупку в межсезонье тем, кто хочет сэкономить.

Он отдельно пояснил важность юридических проверок независимо от сезона. Чаплин отметил, что даже идеально выглядящий летом участок может скрывать проблемы, которые станут видны осенью, поэтому необходимо проверять границы, обременения и соответствие построек нормам. Он настоятельно рекомендовал обращаться к кадастровым инженерам и юристам.

Отдельно депутат обратил внимание на необходимость уточнения инфраструктурных вопросов. Он заключил, что, хотя летом дороги и магазины работают в полном объёме, стоит заранее прояснить ситуацию с их доступностью зимой, а также наличие поблизости школы или медпункта, если планируется постоянное проживание.