Дачникам рассказали, как избежать штрафов и проблем с законом из-за участка

С началом летнего сезона владельцы загородных участков сталкиваются не только с приятными хлопотами, но и с требованиями законодательства. Коллеги из РИА «ФедералПресс» разобрались, какие постройки нужно регистрировать, за что могут оштрафовать и как избежать проблем с законом.

Регистрация дачных построек

Обязательной постановке на кадастровый учёт подлежат капитальные строения с фундаментом: жилые дома, бани, гаражи, сараи и даже теплицы, если их нельзя переместить без разрушения. Без регистрации такие объекты нельзя продать, подарить или передать по наследству. Кроме того, при изъятии участка владелец не получит компенсацию за незарегистрированную недвижимость. Лёгкие конструкции — навесы, беседки без фундамента, разборные сараи и заборы — регистрировать не нужно.

Правила установки заборов

Глухие заборы разрешены только со стороны улицы. Между соседними участками рекомендуется ставить сетчатые ограждения высотой не более 1,8 метра. Нарушение норм может привести к штрафу от 1 000 до 10 000 рублей, особенно если забор мешает инсоляции или вентиляции.

Пожарная безопасность

В пожароопасный период запрещено: разводить костры ближе 5 метров от построек;

от построек; сжигать мусор;

хранить горючие материалы рядом с открытым огнём.

Штрафы за нарушения: до 15 000 рублей — за несоблюдение правил;

— за несоблюдение правил; до 50 000 рублей — если действия привели к пожару.

Мойка автомобиля и экология

Мыть машину на участке можно только в специально отведённых местах. Вблизи водоёмов это запрещено — штраф до 4 500 рублей. В некоторых регионах, например в Подмосковье, мойка авто на даче карается штрафом 3 000–5 000 рублей.

Запрещённые растения и шум

Выращивание борщевика грозит штрафом до 500 рублей;

Наркосодержащие растения (мак, конопля) — 3 000–5 000 рублей, а при превышении нормы — уголовная ответственность;

Нарушение тишины (громкая музыка, работа инструментов) в ночное время (обычно с 21:00 до 08:00) — штраф 1 000–3 000 рублей.

Соблюдение этих правил поможет избежать конфликтов с соседями и проверяющими органами, а также сохранить бюджет от неожиданных штрафов.