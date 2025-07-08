Россиянам объяснили, могут ли оштрафовать за вырубку деревьев на даче

Потенциальный штраф за удаление дерева на дачном участке, формально базирующийся на статье 8.28 КоАП РФ, вызывает сомнения в контексте его применения к территориям, не входящим в лесной фонд. Об этом заявил юрист Илья Русяев. По его словам, очевидно, что речь идёт о неправомерной вырубке, нанесении вреда или несанкционированном выкапывании деревьев, кустарников и лиан в лесах.

«Однако в её формулировке [статьи] используется понятие «лесные насаждения», под которым понимаются в том числе и деревья, произрастающие на иных категориях земель, если они включены в соответствующие охраняемые зоны или подлежат иному правовому режиму», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Юрист дополнил, что ключевой вопрос заключается в том, распространяется ли данная норма на обычный фруктовый сад или дерево, растущее на территории дачного участка. Русяев отметил, что Лесной кодекс РФ чётко определяет: земельные участки, предоставленные гражданам в пределах населённых пунктов для индивидуального пользования, не относятся к землям лесного фонда. Следовательно, собственник имеет право распоряжаться растительностью, находящейся на его участке, если региональные или муниципальные акты не предусматривают иное.

Эксперт объяснил, что исключения касаются участков, расположенных в зонах с особыми условиями землепользования, например, в границах зелёного пояса или санитарно-защитной зоны. По его словам, в подобных ситуациях могут действовать ограничения на самовольную вырубку, а также может потребоваться согласование с соответствующими органами или получение специального разрешения.

Специалист подчеркнул, что штрафные санкции в размере от 3 до 4 тысяч рублей применяются только в случаях незаконной вырубки, а не при распоряжении личным имуществом. Уголовная ответственность возможна лишь при нанесении значительного ущерба, что практически нереально в случае одного дерева на даче, подытожил юрист.