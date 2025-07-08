В Госдуме напомнили о штрафах за незаконную вырубку деревьев на даче

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил гражданам России о штрафах за вырубку деревьев на дачном участке без соответствующего разрешения. Сумма штрафа может составить от 3 до 4 тысяч рублей, а при использовании специальных технических средств — до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Колунов подчеркнул, что вырубка деревьев на собственном участке — это сложный и строго регламентированный процесс. Многие считают, что могут срубить дерево без разрешений, однако это не так.

«За самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Кроме того, те же действия, совершённые с применением специальных техсредств, грозят конфискацией техсредств и штрафом для граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. За сруб может грозить и уголовная ответственность, вплоть до тюремного заключение до 7 лет», — пояснил депутат.

Однако, по словам парламентария, согласование с государственными органами требуется не во всех случаях. Если дерево представляет опасность или имеет аварийное состояние, его можно рубить без согласования, но необходим документ, подтверждающий это. Также беспрепятственно можно спиливать деревья, высаженные владельцем земли. Но нельзя рубить деревья, относящиеся к ценным и краснокнижным породам, без соответствующих разрешений.

Необходимо учитывать, что самовольная вырубка запрещена на территориях, относящихся к лесному фонду. И даже если на яблоне в саду поселилась птица, занесённая в Красную книгу, спил такого дерева будет считаться нарушением закона.