Штраф за несообщение в военкомат о переезде вырос до 20 тысяч рублей
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
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Глава государства Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий наказание за несообщение в военкомат о смене места жительства или пребывания. Теперь нарушителям грозит штраф до 20 тысяч рублей. Документ официально опубликован.
Закон предусматривает, что граждане, не уведомившие военкомат о переезде или не явившиеся для регистрации по этой причине, заплатят до 20 тысяч рублей. Ранее максимальная сумма штрафа не превышала 10 тысяч рублей.
Инициатива опиралась на данные Минобороны РФ, согласно которым в 2023 году чаще всего к ответственности за нарушения воинского учета привлекали тех, кто не сообщил о смене адреса.
Напомним, что Госдума уже утвердила закон, ужесточающий ответственность за нарушения воинского учёта. Также наказание будет наступать независимо от длительности проживания на новом месте. Подобные изменения смогут усилить контроль за воинским учётом, исключив лазейки для уклонения от обязанностей.