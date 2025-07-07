Штраф за несообщение в военкомат о переезде вырос до 20 тысяч рублей

Глава государства Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий наказание за несообщение в военкомат о смене места жительства или пребывания. Теперь нарушителям грозит штраф до 20 тысяч рублей. Документ официально опубликован.

Закон предусматривает, что граждане, не уведомившие военкомат о переезде или не явившиеся для регистрации по этой причине, заплатят до 20 тысяч рублей. Ранее максимальная сумма штрафа не превышала 10 тысяч рублей.

Инициатива опиралась на данные Минобороны РФ, согласно которым в 2023 году чаще всего к ответственности за нарушения воинского учета привлекали тех, кто не сообщил о смене адреса.