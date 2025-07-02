Штрафы за несообщение в военкомат о переезде вырастут в 10 раз — юрист объяснил, кто потеряет деньги

Военнообязанные россияне могут получить крупный штраф за то, что не сообщили в военкомат о своём переезде. На данный момент на законодательном уровне установлена ответственность за несообщение данной информации, но теперь штраф вырастет. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал Life.ru, какие категории граждан в большей степени рискуют получить штраф.

Законодательством предусмотрена обязанность гражданина сообщить о переезде с места жительства или выезде из России на срок более полугода через портал госуслуг или лично в военкомат в двухнедельный срок.

«В 2023 году к административной ответственности по указанной статье по различным основаниям было привлечено более 47 тыс. человек. Основное количество совершённых административных правонарушений связано именно с несообщением гражданами в военный комиссариат сведений о переезде на новое место пребывания. Размер штрафа за такое правонарушение ранее составлял от одной тысячи до пяти тысяч рублей», — рассказал Хаминский.

Юрист добавил, что, по мнению законодателя, штраф являлся незначительным, был несоизмерим с совершаемым деянием и не способствовал формированию законопослушного поведения граждан. При этом подобные правонарушения обычно носят латентный характер и доказать их достаточно сложно.

«Явным признаком является наличие регистрации по месту жительства в одном регионе, но при этом место работы, покупки по карте, пользование мобильным телефоном осуществляются по месту фактического пребывания. Именно эти факторы позволяют доказать правонарушение и привлечь лицо к ответственности», — объяснил Хаминский.

На данный момент новый закон существенно повысил размер штрафа за подобное правонарушение. Теперь, если военнообязанный гражданин не сообщит об изменении места жительства в срок, не превышающий две недели, ему грозит штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.