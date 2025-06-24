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24 июня, 12:02

Госдума ужесточила ответственность за нарушения воинского учёта

ГД приняла закон о штрафах до 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде

Обложка © VK / Минобороны

Обложка © VK / Минобороны

Госдума утвердила закон, ужесточающий ответственность за нарушения воинского учета. Теперь за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства или пребывания, а также за неявку в установленный срок, грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

Законопроект, инициированный группой депутатов во главе с Андреем Картаполовым, дополняет статью 21.5 КоАП РФ. Ранее штраф за подобные нарушения составлял 1–5 тыс. рублей, но теперь норма о сроке пребывания более трех месяцев исключена. Наказание наступает независимо от длительности проживания на новом месте.

Изменения призваны усилить контроль за воинским учетом, исключив лазейки для уклонения от обязанностей.

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Также в целях укрепления позиций русского языка Госдума одобрила в заключительном чтении законопроект, согласно которому все вывески и надписи должны быть на государственном языке. Данная законодательная инициатива, предложенная в 2023 году, предполагает внесение изменений в несколько федеральных актов.

Оксана Попова
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