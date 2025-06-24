Госдума ужесточила ответственность за нарушения воинского учёта

Госдума утвердила закон, ужесточающий ответственность за нарушения воинского учета. Теперь за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства или пребывания, а также за неявку в установленный срок, грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

Законопроект, инициированный группой депутатов во главе с Андреем Картаполовым, дополняет статью 21.5 КоАП РФ. Ранее штраф за подобные нарушения составлял 1–5 тыс. рублей, но теперь норма о сроке пребывания более трех месяцев исключена. Наказание наступает независимо от длительности проживания на новом месте.

Изменения призваны усилить контроль за воинским учетом, исключив лазейки для уклонения от обязанностей.