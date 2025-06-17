Никаких отныне англицизмов: Госдума приняла закон о защите русского языка
Госдума приняла закон о защите русского языка в публичной сфере
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В целях укрепления позиций русского языка Госдума одобрила в заключительном чтении законопроект, согласно которому все вывески и надписи должны быть на государственном языке. Данная законодательная инициатива, предложенная в 2023 году, предполагает внесение изменений в несколько федеральных актов.
Так, закон «О защите прав потребителей» будет дополнен положением о нерекламных сведениях, предназначенных для публичного ознакомления потребителей на вывесках и указателях в торговых и сервисных точках. Предписывается, что эта информация должна быть исключительно на русском языке.
В качестве дополнительной опции возможно использование государственных языков республик или иных языков народов России, но только в случае, если их содержание будет абсолютно идентично русскоязычной версии.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме решили обратиться к мировой практике и установить специальные заборы или пути обхода дорожных участков для диких животных. Такое решение связано с участившимися случаями ДТП с летальным исходом, в которых страдают не только люди, но и животные.