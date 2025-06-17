Никаких отныне англицизмов: Госдума приняла закон о защите русского языка

В целях укрепления позиций русского языка Госдума одобрила в заключительном чтении законопроект, согласно которому все вывески и надписи должны быть на государственном языке. Данная законодательная инициатива, предложенная в 2023 году, предполагает внесение изменений в несколько федеральных актов.

Так, закон «О защите прав потребителей» будет дополнен положением о нерекламных сведениях, предназначенных для публичного ознакомления потребителей на вывесках и указателях в торговых и сервисных точках. Предписывается, что эта информация должна быть исключительно на русском языке.

В качестве дополнительной опции возможно использование государственных языков республик или иных языков народов России, но только в случае, если их содержание будет абсолютно идентично русскоязычной версии.