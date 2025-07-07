Путин подписал закон о штрафах для гидов и экскурсоводов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность в сфере туризма. Документ касается как деятельности гидов и экскурсоводов, так и гостиничного бизнеса. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Новые правила предусматривают штрафы за нелегальные экскурсии, нарушения в сфере размещения туристов и предоставление ложной информации об услугах. Особенно строго будут наказывать отели, не имеющие необходимой регистрации или классификации: штрафы для должностных лиц могут достигать 100 тысяч рублей, а для организаций – до 500 тысяч.

Кроме того, под ответственность подпадут случаи размещения в Сети информации об отелях без реестрового номера, а также реклама гостиниц под названиями, не соответствующими официальной классификации. Цель закона — зачистить рынок от недобросовестных игроков, повысить безопасность туристов и обеспечить прозрачные правила для всех участников отрасли. Впервые нарушителям грозят предупреждения или умеренные штрафы, а при повторных проступках — крупные взыскания и санкции.

«Привлечение неаттестованных работников и работа вне правового поля теперь обойдутся бизнесу существенно дороже», — отметили авторы инициативы в Госдуме.