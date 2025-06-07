Управляющие компании в России обязали отчитываться перед жильцами домов
Многоэтажные дома. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bellena
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий обязанность управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, представлять собственникам отчёт о выполнении договора управления за предыдущий год в течение первого квартала текущего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь до конца первого квартала каждого года организации, управляющие многоквартирными домами (управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и т.п.), должны предоставить собственникам помещений отчёт о своей деятельности за предыдущий год. Кроме того, этот отчёт необходимо разместить в ГИС ЖКХ или, при наличии автоматизированной системы передачи данных, в региональной информационной системе.
Минстрой РФ установит, какие сведения обязательно должны быть включены в годовой отчёт управляющей компании о её работе и финансах за прошедший год, а также определит форму. Подчёркивается, что управляющие организации обязаны размещать отчёт о деятельности по управлению МКД начиная с первого квартала 2026 года.
Кроме того, муниципалитеты, занимающиеся переводом жилых помещений в нежилые (и наоборот), а также согласованием перепланировок в многоквартирных домах, теперь обязаны информировать собственников о зарегистрированных изменениях. Для этого они должны направлять выписку из ЕГРН в личный кабинет собственника на портале «Госуслуг» или по электронной почте. Это касается случаев, когда перепланировка приводит к образованию новых помещений и, соответственно, требует регистрации прав на недвижимое имущество.
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