Россиянам рассказали, чем грозит затягивание с передачей показаний счётчиков

Многие люди думают, что им прилетит штраф, если они вовремя не передадут показания счётчиков за воду и электроэнергию, однако существует аспект, влияющий на размер сумм в платёжных квитанциях. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Если по каким-то причинам вы не передали показания счётчиков, штраф вам никто выписывать не станет. Если вы растянули процесс более чем на три месяца, управляющая компания начнёт рассчитывать ваше потребление, руководствуясь средними показателями.

«А после полугода молчания начисления пойдут по нормативам, да ещё с повышающим коэффициентом 1,5. Это может заметно увеличить сумму в платёжке», — объяснил он.

Эксперт рекомендует передавать показания регулярно. Сделать это можно в приложении «Госуслуги.Дом», через сайт управляющей компании или по телефону. В некоторых случаях вы можете попросить, чтобы ваши показатели за последние три месяца посчитали заново.

«Главное — помните, что никаких штрафов за простую забывчивость нет. Но передавать показания всё равно выгодно — так вы платите только за реально использованные ресурсы», — резюмировал собеседник RT.