В России впервые попробуют легализовать гостевые дома в рамках эксперимента

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске масштабного эксперимента по легализации гостевых домов. С 1 сентября 2025 года и до конца 2027 года новый механизм заработает в 18 регионах, включая Крым, Дагестан, Приморье и Херсонскую область.

Речь идёт о частных домах, где хозяева сдают комнаты туристам. Чтобы такой дом официально получил статус «гостевого», он должен находиться на участке, предназначенном для ИЖС или ЛПХ, принадлежать физлицу и не быть самостроем.

Проект также предполагает создание реестра гостевых домов, установление требований к условиям проживания и прозрачную систему классификации объектов размещения.