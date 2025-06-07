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Регион
7 июня, 11:35

В России впервые попробуют легализовать гостевые дома в рамках эксперимента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске масштабного эксперимента по легализации гостевых домов. С 1 сентября 2025 года и до конца 2027 года новый механизм заработает в 18 регионах, включая Крым, Дагестан, Приморье и Херсонскую область.

Речь идёт о частных домах, где хозяева сдают комнаты туристам. Чтобы такой дом официально получил статус «гостевого», он должен находиться на участке, предназначенном для ИЖС или ЛПХ, принадлежать физлицу и не быть самостроем.

Проект также предполагает создание реестра гостевых домов, установление требований к условиям проживания и прозрачную систему классификации объектов размещения.

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Закон о легализации гостевых домов — часть более широкой политики поддержки семей и развития регионов. Ранее, 26 февраля, Совет Федерации продлил программу маткапитала до конца 2030 года. Соответствующий законопроект инициировало правительство РФ, а на заседании его представила глава комитета СФ по соцполитике Елена Перминова.

Милена Скрипальщикова
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