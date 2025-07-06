Женщин пока не берут: В России появились первые предложения туров в Афганистан

Российский туристический рынок пополнился уникальным предложением — турами в одну из самых сложных и малодоступных стран мира Афганистан. Новый экстремальный тур рассчитан на восемь дней и семь ночей. Стоимость подобного приключения варьируется от 223,2 до 254,6 тысячи рублей, сообщает SHOT.

Важно отметить, что базовая цена не включает ряд существенных расходов: международный перелёт до Кабула, медицинскую страховку, визовое оформление и обязательную охрану туристов. Первая группа отважных путешественников, состоящая исключительно из мужчин, планирует отправиться в рискованное путешествие уже через неделю. Туроператоры подчёркивают повышенные меры безопасности и тщательный отбор участников.