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6 июля, 17:14

Женщин пока не берут: В России появились первые предложения туров в Афганистан

SHOT: Через неделю в Афганистан отправится первая группа туристов из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eyetravelphotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eyetravelphotos

Российский туристический рынок пополнился уникальным предложением — турами в одну из самых сложных и малодоступных стран мира Афганистан. Новый экстремальный тур рассчитан на восемь дней и семь ночей. Стоимость подобного приключения варьируется от 223,2 до 254,6 тысячи рублей, сообщает SHOT.

Важно отметить, что базовая цена не включает ряд существенных расходов: международный перелёт до Кабула, медицинскую страховку, визовое оформление и обязательную охрану туристов. Первая группа отважных путешественников, состоящая исключительно из мужчин, планирует отправиться в рискованное путешествие уже через неделю. Туроператоры подчёркивают повышенные меры безопасности и тщательный отбор участников.

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Напомним, что ещё в апреле Life.ru сообщал о регистрации товарного знака «Талибан Тур» для путешествий в Афганистан. В экстремальную страну планировалось отправлять туристические группы от трёх до пяти человек на две недели. Желающим хотели показать Кандагар и познакомить с афганской культурой.

Полина Никифорова
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