Виза не нужна: Россиянам назвали страны, двери которых всегда открыты для них

Министерство иностранных дел РФ объявило о запуске прямого авиасообщения с Саудовской Аравией уже в октябре. На сегодняшний день россияне могут напрямую добраться самолётом более чем до 30 государств. При этом правила въезда варьируются — где-то достаточно внутреннего паспорта, в других странах нужно электронное разрешение, а в некоторых — оформлять визу заранее. Об этом рассказывает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для поездок в некоторые соседние и дружественные страны достаточно предъявить внутренний паспорт РФ. Так, Белоруссия поддерживает единое миграционное пространство с Россией, границы открыты, и загранпаспорт не требуется. Аналогичные условия действуют для Абхазии и Южной Осетии, где въезд по внутреннему паспорту разрешён. Казахстан позволяет пребывать без визы до трёх месяцев, а Киргизия — до полугода.

Среди стран, куда можно попасть без визы при наличии заграничного паспорта, выделяются Турция (до 60 дней), Вьетнам (45 дней), ОАЭ (до 90 дней), Сербия (90 дней), Армения (до полугода), Азербайджан (90 дней), Куба (90 дней), Мальдивы (90 дней), Сейшелы (30 дней), Таджикистан (90 дней), Грузия (90 дней), Монголия (30 дней), Таиланд (60 дней), Израиль (90 дней), Марокко (90 дней) и Мьянма (30 дней).