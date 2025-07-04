Россия и Саудовская Аравия откроют прямое авиасообщение
Лавров: Прямые рейсы между Россией и Саудовской Аравией стартуют в октябре
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Прямые авиарейсы между Россией и Саудовской Аравией планируют открыть в октябре. Это поможет увеличить количество туристов и улучшить деловые связи между странами, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что открытие прямого авиасообщения, а также соглашение об отмене виз, которое почти готово, будут способствовать более активным обменам между людьми и бизнесом. Лавров сделал эти заявления после встреч с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
«Уверен, что дальнейшему наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами, и в целом контактов между людьми, будет способствовать, во-первых, открытие прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, которое намечено на октябрь нынешнего года, а также соглашение об отказе о визовых требованиях», — сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что обсуждение запуска прямых рейсов между Малайзией и Россией близится к завершению, и рейсы могут начаться до конца года. Директор по международному продвижению Офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия подчеркнул, что согласие достигнуто, но необходимо учесть вопросы дозаправки, также он отметил значимость восстановления прямого авиасообщения, особенно маршрутов из Москвы в Куала-Лумпур и другие города.