Россия и Саудовская Аравия откроют прямое авиасообщение

Прямые авиарейсы между Россией и Саудовской Аравией планируют открыть в октябре. Это поможет увеличить количество туристов и улучшить деловые связи между странами, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что открытие прямого авиасообщения, а также соглашение об отмене виз, которое почти готово, будут способствовать более активным обменам между людьми и бизнесом. Лавров сделал эти заявления после встреч с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Уверен, что дальнейшему наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами, и в целом контактов между людьми, будет способствовать, во-первых, открытие прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, которое намечено на октябрь нынешнего года, а также соглашение об отказе о визовых требованиях», — сказал Лавров.