Названа популярная туристическая страна, куда Россия может запустить прямые рейсы

Российская сторона добилась определённых успехов в переговорах о прямых рейсах с Саудовской Аравией и рассчитывает на их запуск уже в этом году. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Мы хорошо продвинулись по Саудовской Аравии. И скоро договоримся о прямых взаимных рейсах. Очень близкие, по крайней мере, к этому договорённости. Мы рассчитываем в этом году", — сказал он в разговоре с журналистами.

Директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова ранее сообщала, что при условии развития прямого авиасообщения и упрощения визового режима турпоток между Москвой и Эр-Риядом может вырасти аж на 60%.