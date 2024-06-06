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6 июня, 16:20

Названа популярная туристическая страна, куда Россия может запустить прямые рейсы

Вахруков: Россия в этом году может запустить прямые рейсы в Саудовскую Аравию

Российская сторона добилась определённых успехов в переговорах о прямых рейсах с Саудовской Аравией и рассчитывает на их запуск уже в этом году. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Мы хорошо продвинулись по Саудовской Аравии. И скоро договоримся о прямых взаимных рейсах. Очень близкие, по крайней мере, к этому договорённости. Мы рассчитываем в этом году", — сказал он в разговоре с журналистами.

Директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова ранее сообщала, что при условии развития прямого авиасообщения и упрощения визового режима турпоток между Москвой и Эр-Риядом может вырасти аж на 60%.

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Ранее сообщалось, что Таиланд сократил срок безвизового пребывания в стране для россиян до 60 дней. С ноября прошлого года граждане РФ могли находиться там без визы до 90 дней.

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Freepik

Наталья Исакова
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