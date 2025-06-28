Россия может запустить прямое авиасообщение с ещё одной страной

Директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия сообщил ТАСС, что вопрос о запуске прямых рейсов между Малайзией и Россией находится на завершающей стадии обсуждения. Они могут быть созданы уже до конца текущего года.

«Есть согласие по этому вопросу. Но оно не финализировано. Поскольку, конечно, нам нужно рассмотреть вопросы дозаправки бортов, безопасности. И, конечно, маршруты, куда мы хотим летать», — объяснил он.

Сетия подчеркнул важность восстановления прямого авиасообщения. Директор уверен, что Малайзии и России важно создать маршруты из Москвы в Куала-Лумпур и другие города.

«Мы надеемся, что к концу года рейсы смогут уже выполняться», — заключил он.