Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 05:35

Россия может запустить прямое авиасообщение с ещё одной страной

Малайзия может запустить прямые рейсы с Россией до конца текущего 2025 года

Обложка © freepik / onlyyouqj

Обложка © freepik / onlyyouqj

Директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия сообщил ТАСС, что вопрос о запуске прямых рейсов между Малайзией и Россией находится на завершающей стадии обсуждения. Они могут быть созданы уже до конца текущего года.

«Есть согласие по этому вопросу. Но оно не финализировано. Поскольку, конечно, нам нужно рассмотреть вопросы дозаправки бортов, безопасности. И, конечно, маршруты, куда мы хотим летать», — объяснил он.

Сетия подчеркнул важность восстановления прямого авиасообщения. Директор уверен, что Малайзии и России важно создать маршруты из Москвы в Куала-Лумпур и другие города.

«Мы надеемся, что к концу года рейсы смогут уже выполняться», — заключил он.

Полсотни туристов уже три дня не могут вылететь из Египта в Россию из-за отмены рейсов
Полсотни туристов уже три дня не могут вылететь из Египта в Россию из-за отмены рейсов

Ранее Life.ru рассказал, что авиакомпания Red Wings планирует возобновить рейсы в Тель-Авив из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи со 2 июля. Также будут доступны полёты и из Минеральных вод. На данный момент компании активно сотрудничает с Росавиацией и авиационными властями Израиля.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Малайзия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar