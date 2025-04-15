Отпуск по обмену и гиды-студенты: Названы 9 неизбитых способов сэкономить на отдыхе с учётом роста цен

Сегодня желание отдохнуть и сменить обстановку сталкивается с суровой реальностью: цены на авиабилеты, проживание, развлечения и питание растут как на дрожжах. Однако не стоит отчаиваться и отказываться от долгожданного отпуска. Существуют проверенные и эффективные способы сэкономить на отдыхе, не жертвуя качеством и впечатлениями. О них Life.ru рассказал travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко.

Раннее бронирование

Правило «кто рано встаёт, тому Бог подаёт» актуально и в сфере туризма. Чем раньше вы начнёте планировать свой отпуск и бронировать билеты и проживание, тем больше шансов найти выгодные предложения. Авиакомпании и отели часто предлагают скидки при раннем бронировании, стремясь обеспечить загрузку на будущее. Начните мониторить цены за несколько месяцев до предполагаемой даты поездки, чтобы успеть «поймать» самые выгодные варианты, отмечает эксперт.

Гибкие даты

Если вы не привязаны к конкретным датам, попробуйте проявить гибкость при выборе времени отпуска, советует Гажиенко. Цены на авиабилеты и проживание могут существенно варьироваться в зависимости от дня недели, месяца и сезона. Как можно догадаться, самые высокие цены наблюдаются в пик сезона и в выходные дни. Путешествие в будние дни или в межсезонье может помочь вам сэкономить значительную сумму денег. Используйте специальные онлайн-сервисы, позволяющие отслеживать динамику цен и находить самые дешёвые варианты.

Альтернативные направления

Не стоит зацикливаться на популярных и раскрученных туристических направлениях. Часто не самые известные места могут предложить не менее интересные впечатления, но при этом обойтись гораздо дешевле. Изучите альтернативные варианты, расположенные в той же стране или регионе, но менее популярные среди туристов. Возможно, вы откроете для себя настоящие «жемчужины», сэкономите деньги и получите уникальный опыт.

Выбор правильного жилья

Оплата жилья — наверное, самая главная часть расходов в отпуске. Необязательно останавливаться в дорогом пятизвёздочном отеле, чтобы хорошо отдохнуть. Рассмотрите альтернативные варианты — например, апартаменты, гостевые дома, хостелы или кемпинги. Аренда квартиры или дома может быть особенно выгодной для семей с детьми или для больших компаний, так как позволяет сэкономить на питании и предоставляет больше пространства и комфорта. Также в телеграм-чатах можно найти целые группы по обмену жильём: вы можете разрешить пожить в своей квартире человека, в «гости» к которому поедете в отпуск.

Питание

Питание в ресторанах и кафе может существенно увеличить расходы на отдыхе. Чтобы сэкономить, старайтесь готовить самостоятельно, особенно если вы арендуете жильё с кухней. Покупайте продукты на местных рынках и в супермаркетах — это позволит вам не только сэкономить, но и познакомиться с местной культурой. Не бойтесь пробовать уличную еду — часто она бывает очень вкусной и недорогой. Недаром ведь street food считается отдельным видом кулинарного искусства, а многие кафешки и лавки в Юго-Восточной Азии даже имеют звёзды Мишлен.

Развлечения

Не все развлечения требуют больших финансовых затрат. Во многих городах можно найти бесплатные пешеходные экскурсии, где экскурсоводами выступают студенты-волонтёры. Также в ряде стран можно бесплатно посетить музеи и исторические достопримечательности — например, в Японии вы можете увидеть почти все знаковые храмы, не заплатив ни копейки. Также ищите информацию о бесплатных мероприятиях и акциях, которые проводятся в интересующем вас регионе во время вашего отпуска. Покупайте билеты в музеи и на другие мероприятия онлайн — это часто позволяет получить скидку.

Транспорт

Передвижение по стране может быть серьёзным ударом по вашему кошельку, особенно если вы прибегаете к услугам такси или арендуете автомобиль. Попробуйте использовать общественный транспорт. Также во многих городах можно арендовать велосипед — ещё один отличный способ исследовать окрестности и поддерживать физическую активность. И, конечно же, не забывайте о пеших прогулках — это лучший способ почувствовать атмосферу города и увидеть то, что скрыто от глаз туриста, передвигающегося на транспорте.

Бонусы и программы лояльности

Многие авиакомпании, отели и туристические агентства предлагают программы лояльности, позволяющие накапливать бонусы и получать скидки на будущие поездки. Зарегистрируйтесь в таких программах и активно используйте их при бронировании билетов и проживания. Также следите за акциями и специальными предложениями, которые регулярно проводят туристические компании.

Кешбэк и туристические карты

Используйте банковские карты с кешбэком, чтобы возвращать часть потраченных денег на отдыхе. Некоторые банки предлагают специальные туристические карты с повышенным кешбэком на авиабилеты, проживание в отелях и другие туристические услуги. Это позволит вам немного уменьшить общие расходы на отпуск.