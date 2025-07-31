Российские туристы столкнулись с необычной аллергией на популярных курортах

Российские путешественники, отдыхающие в Турции, Египте и на Мальдивах, массово жалуются на аллергию. Местные специалисты объясняют покраснение и зуд на коже реакцией на морскую воду. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Аллергия на морскую воду у россиян. Фото © Telegram / SHOT

По словам путешественников, после купания в море у них проявились покраснение и зуд. Подобные симптомы отмечаются у отдыхающих в Турции, Египте и на Мальдивах. Местные врачи диагностируют аллергию на морскую воду, объясняя неожиданную реакцию организма сочетанием высокого уровня ультрафиолета и сильной жарой на курортах.

При этом врачи часто назначают стандартное лечение: антигистаминные средства и противовоспалительные мази. Также рекомендуют смывать морскую воду после каждого купания. По опыту отдыхающих, кожные реакции исчезают в течение 3-5 дней после окончания отпуска и возвращения с курорта.