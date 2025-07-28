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Регион
28 июля, 11:19

Россияне столкнулись с жуткой антисанитарией в 5-звёздочном отеле в Турции по путёвке за 240 тысяч

SHOT ПРОВЕРКА: Пара столкнулась с антисанитарией в пятизвёздочном отеле в Кемере

Вместо обещанного пятизвёздочного сервиса российские туристы столкнулась с антисанитарными условиями, которые окончательно испортили им отпуск в Турции. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, пара, заплатив 240 тысяч рублей за путёвку в Newant Olympos Health Resort (Кемер), обнаружила обшарпанные стены, грязную посуду, сломанную технику и строительный мусор.

Российские туристы встретились с полной антисанитарией в отеле в турции за 240 тысяч рублей. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Российские туристы встретились с полной антисанитарией в отеле в турции за 240 тысяч рублей. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Российские туристы встретились с полной антисанитарией в отеле в турции за 240 тысяч рублей. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Российские туристы встретились с полной антисанитарией в отеле в турции за 240 тысяч рублей. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Российские туристы встретились с полной антисанитарией в отеле в турции за 240 тысяч рублей. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

«Райское место» ребятам посоветовал турагент Coral Travel в Томске, но в итоге ввёл пару в заблуждение. Никаких красивых номеров и «всё включено» не было. На требование о переселении в другую комнату с туристов потребовали доплату в 100 тысяч рублей. Кроме того, ребята были вынуждены самостоятельно дезинфицировать посуду кипятком из-за повсеместной грязи.

Пара предполагает, что турагент знал о состоянии отеля и сейчас продолжает рекомендовать его другим клиентам. Девушка уже связалась с юристом и планирует подать в суд.

Дань за тень: На пляжах Сочи с туристов требуют 1500 рублей
Дань за тень: На пляжах Сочи с туристов требуют 1500 рублей

Ранее Life.ru рассказывал, что туристы, отдыхающие в Тунисы также остались недовольны. Но не из-за отеля, а из-за медуз. Некоторые из них могли спровоцировать повышение температуры и проблемы с дыханием. Из-за этого многие отдыхающие просто перестали заходить в море.

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Обложка © Kandinsky / Life.ru

Наталья Афонина
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