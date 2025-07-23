Опасные медузы заполонили побережье Туниса, сорвав отдых российских туристов

Тунисские пляжи заполонили необычные медузы, подпортив отдых российским туристам. Некоторые из особей могут спровоцировать повышение температуры и проблемы с дыханием, пишет телеграм-канал SHOT.

Побережье Туниса. Видео © Telegram / SHOT

Отдыхающие сообщают о появлении на пляжах синих медуз. Их укус может вызвать сильный ожог, резкую боль, тошноту и головокружение. В более серьёзных случаях возможны озноб, одышка и кашель. Также замечена медуза-крестовик, которая, хоть и менее опасна, способна ужалить с болью, сравнимой с пчелиной.

Вследствие этого многие туристы предпочитают не заходить в море, оставаясь на берегу. По свидетельствам отдыхающих, местные спасатели не проявляют реакции на присутствие медуз. В настоящее время на квадратный метр приходится до 30 особей.