Опасные медузы заполонили побережье Туниса, сорвав отдых российских туристов
SHOT: Побережье Туниса заполонили опасные медузы, не давая туристам купаться
Тунисские пляжи заполонили необычные медузы, подпортив отдых российским туристам. Некоторые из особей могут спровоцировать повышение температуры и проблемы с дыханием, пишет телеграм-канал SHOT.
Побережье Туниса. Видео © Telegram / SHOT
Отдыхающие сообщают о появлении на пляжах синих медуз. Их укус может вызвать сильный ожог, резкую боль, тошноту и головокружение. В более серьёзных случаях возможны озноб, одышка и кашель. Также замечена медуза-крестовик, которая, хоть и менее опасна, способна ужалить с болью, сравнимой с пчелиной.
Вследствие этого многие туристы предпочитают не заходить в море, оставаясь на берегу. По свидетельствам отдыхающих, местные спасатели не проявляют реакции на присутствие медуз. В настоящее время на квадратный метр приходится до 30 особей.
Ранее сообщалось, что подобная ситуация наблюдается на турецких курортах, в том числе в Кемере. Там туристы также жалуются на нашествие медуз. После купания отдыхающие ощущают жжение и зуд, похожие на удары током, а на коже появляются высыпания. Отпуск для многих превращается в испытание.
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