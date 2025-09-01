Не БРИКС, так ШОС: Главный страх Трампа стал реальностью

Президент США Дональд Трамп, пытающийся оказать давление на мировую экономику с помощью пошлин, очень боялся начала процесса дедолларизации и появления у его оппонентов совместной платёжной системы, о чём неоднократно говорил в контексте БРИКС. В итоге страх американского лидера стал реальностью в рамках ШОС, обратила внимание юрист-международник Кира Сазонова.

«Он переживал, что может быть продолжен курс стран БРИКС на дедолларизацию и появление какой-то совместной платёжной системы. И что мы видим в последние сутки? Во-первых, создаётся целый финансовый институт в рамках ШОС — Банк развития», — подчеркнула эксперт.