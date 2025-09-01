Мессенджер MAX
1 сентября, 12:20

Не БРИКС, так ШОС: Главный страх Трампа стал реальностью

Юрист Сазонова: Трамп боялся создания Банка развития ШОС

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп, пытающийся оказать давление на мировую экономику с помощью пошлин, очень боялся начала процесса дедолларизации и появления у его оппонентов совместной платёжной системы, о чём неоднократно говорил в контексте БРИКС. В итоге страх американского лидера стал реальностью в рамках ШОС, обратила внимание юрист-международник Кира Сазонова.

«Он переживал, что может быть продолжен курс стран БРИКС на дедолларизацию и появление какой-то совместной платёжной системы. И что мы видим в последние сутки? Во-первых, создаётся целый финансовый институт в рамках ШОС — Банк развития», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, у ШОС появится своя платёжная система. Собеседница радио Sputnik отметила, что данный финансовый инструмент анонсировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, в ходе саммита в Китае лидеры стран ШОС решили учредить Банк развития. Кроме того, президент России Владимир Путин назвал ШОС локомотивом многополярности и глобального развития. Глава государства заявил, что евроатлантическая модель мира отжила своё. Политик также обратил внимание, что взаиморасчёты стран ШОС всё чаще ведутся в национальных валютах.

