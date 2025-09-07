Мессенджер MAX
7 сентября, 16:41

Трамп заявил, что готов ко второй стадии санкций против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность ввести новый пакет ограничительных мер против России. Соответствующее заявление американский лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

На прямой вопрос о возможности введения второго этапа санкций, Трамп ответил утвердительно: «Да, я готов».

При этом он не стал раскрывать никаких конкретных деталей относительно будущих ограничений, их возможных сроков и направленности.

Ранее Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию из-за Китая. Свою позицию он проиллюстрировал показательной фотографией, где запечатлены лидеры трёх мировых держав: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

