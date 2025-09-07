Трамп заявил, что готов ко второй стадии санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность ввести новый пакет ограничительных мер против России. Соответствующее заявление американский лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

На прямой вопрос о возможности введения второго этапа санкций, Трамп ответил утвердительно: «Да, я готов».

При этом он не стал раскрывать никаких конкретных деталей относительно будущих ограничений, их возможных сроков и направленности.