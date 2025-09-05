Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию из-за «тёмного» Китая и опубликовал символическое фото

Президент США Дональд Трамп констатировал потерю Соединёнными Штатами России и Индии. В своём посте в социальной сети Truth Social он не только озвучил этот тезис, но и подкрепил его символической визуализацией — опубликовал фотографию, на которой запечатлены президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.