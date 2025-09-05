Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию из-за «тёмного» Китая и опубликовал символическое фото
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп констатировал потерю Соединёнными Штатами России и Индии. В своём посте в социальной сети Truth Social он не только озвучил этот тезис, но и подкрепил его символической визуализацией — опубликовал фотографию, на которой запечатлены президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Пост Трампа о России, Индии и Китае. Фото © Truth Social / realDonaldTrump
«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, и они ушли к самому глубочайшему, самому тёмному Китаю. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал Трамп.
Ранее американский президент выступил с обращением к председателю КНР. В шутливой форме он предложил Си Цзиньпину передать наилучшие пожелания российскому президенту Владимиру Путину и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Оба они прибыли в Пекин для участия в военном параде, приуроченном к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Трамп намекнул на некий «заговор» между Китаем, Россией и КНДР, направленный против США. В Государственной Думы отреагировали на заявление американского лидера, усмотрев в нём признаки уязвленной гордости. Впоследствии Путин также высказался, заявив, что слова президента Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против Вашингтона полностью не соответствуют действительности.