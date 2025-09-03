В Госдуме увидели нервозность и задетое самолюбие в заявлении Трампа о «заговоре» РФ, КНР и КНДР

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжества в Пекине продемонстрировал сближение России, Китая и КНДР, что не может не быть замечено США. Так депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с Life.ru заявление Дональда Трампа о «заговоре» трёх государств против Вашингтона.

Это заявление Трампа — возможно, демонстрация нервозности Вашингтона, возможно, элемент сарказма. Союз России, Китая и КНДР достаточно силён, чтобы формировать глобальную политику. Всё это задевает самолюбие Штатов. Для однополярного мира и глобального господства, к которому за долгое время привыкли США, намерение крупных держав вести независимую внешнюю политику и выстраивать иной миропорядок является поводом для беспокойства. Дмитрий Белик Депутат Госдумы

Однако парламентарий подчеркнул, что отношения нашей страны, Китая и КНДР не ставят себе целью объединиться против кого-то. Россия ценит партнёрские отношения и всегда открыта к более тесным экономическим, политическим и иным контактам, в том числе и с США.