В Госдуме увидели нервозность и задетое самолюбие в заявлении Трампа о «заговоре» РФ, КНР и КНДР
Депутат Белик: Визит Путина и Ким Чен Ына к Си Цзиньпину задел самолюбие США
Обложка © РИА Новости / Владимир Смирнов
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжества в Пекине продемонстрировал сближение России, Китая и КНДР, что не может не быть замечено США. Так депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с Life.ru заявление Дональда Трампа о «заговоре» трёх государств против Вашингтона.
Это заявление Трампа — возможно, демонстрация нервозности Вашингтона, возможно, элемент сарказма. Союз России, Китая и КНДР достаточно силён, чтобы формировать глобальную политику. Всё это задевает самолюбие Штатов. Для однополярного мира и глобального господства, к которому за долгое время привыкли США, намерение крупных держав вести независимую внешнюю политику и выстраивать иной миропорядок является поводом для беспокойства.
Однако парламентарий подчеркнул, что отношения нашей страны, Китая и КНДР не ставят себе целью объединиться против кого-то. Россия ценит партнёрские отношения и всегда открыта к более тесным экономическим, политическим и иным контактам, в том числе и с США.
Напомним, ранее президент США опубликовал обращение, адресованное председателю КНР. В ироничном ключе он попросил Си Цзиньпина передать свои самые тёплые приветствия президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые прибыли в Пекин на военный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Дональд Трамп намекнул на «заговор» Китая, России и КНДР против США.