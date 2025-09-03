Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
3 сентября, 02:04

Трамп, комментируя парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп опубликовал обращение, адресованное председателю КНР Си Цзиньпину. Он призвал китайского лидера помнить о поддержке, которую Соединённые Штаты оказали Пекину в период Второй мировой войны, а также выразил пожелание, чтобы у народа Китая состоялся великолепный и памятный праздник.

Особое внимание республиканец уделил мировым лидерам, присутствовавшим на мероприятии в Пекине. В ироничном ключе он попросил Си Цзиньпина передать свои самые тёплые приветствия президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, намекая на возможное совместное противостояние их стран интересам США.

«Пожалуйста, передайте мои самые тёплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединённых Штатов Америки», — написал глава Белого дома в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

На площади Тяньаньмэнь в Пекине начался праздник в честь 80-летия Победы

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провёл короткую беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, направляясь к центральной трибуне парада в Пекине. Лидеры обменялись несколькими фразами, после чего заняли свои места на главной трибуне мероприятия.

Артём Гапоненко
