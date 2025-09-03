Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном по пути на парад

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада в Пекине.

Путин прибыл на парад в Китае. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин, в качестве главного гостя парада, приехал к месту проведения торжеств. Он обменялся рукопожатиями с Си Цзиньпином, после чего они направились на церемонию для фото, где уже присутствовали другие лидеры. Затем главы делегаций отправились на трибуны.