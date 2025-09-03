Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном по пути на парад
Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада в Пекине.
Путин прибыл на парад в Китае. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Путин, в качестве главного гостя парада, приехал к месту проведения торжеств. Он обменялся рукопожатиями с Си Цзиньпином, после чего они направились на церемонию для фото, где уже присутствовали другие лидеры. Затем главы делегаций отправились на трибуны.
Российский лидер шёл по правую руку от Си Цзиньпина, а по левую сторону от председателя КНР находился лидер КНДР Ким Чен Ын. Они обменялись несколькими фразами. После этого гости заняли места на центральной трибуне.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин станет главным гостем на масштабном параде победы в Китае. В Кремле назвали этот визит президента России беспрецедентным по значимости и масштабу.
Обложка © Telegram / Кремль. Новости