3 сентября, 01:01

Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном по пути на парад

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада в Пекине.

Путин прибыл на парад в Китае. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Путин, в качестве главного гостя парада, приехал к месту проведения торжеств. Он обменялся рукопожатиями с Си Цзиньпином, после чего они направились на церемонию для фото, где уже присутствовали другие лидеры. Затем главы делегаций отправились на трибуны.

Российский лидер шёл по правую руку от Си Цзиньпина, а по левую сторону от председателя КНР находился лидер КНДР Ким Чен Ын. Они обменялись несколькими фразами. После этого гости заняли места на центральной трибуне.

Путин прибыл в Пекин на парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин станет главным гостем на масштабном параде победы в Китае. В Кремле назвали этот визит президента России беспрецедентным по значимости и масштабу.

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Лия Мурадьян
