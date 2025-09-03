Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 01:12

На площади Тяньаньмэнь в Пекине начался праздник в честь 80-летия Победы

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Торжества по случаю 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне начались в среду на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Церемонии на главной площади страны открывает речь председателя КНР Си Цзиньпина. После этого пройдёт военный парад, в котором участвуют тысячи военнослужащих, более 100 самолётов и сотни единиц наземной техники.

Мощь Медведя и Дракона: Life.ru узнал, почему Запад взревел от чаепития Путина и Си Цзиньпина
Мощь Медведя и Дракона: Life.ru узнал, почему Запад взревел от чаепития Путина и Си Цзиньпина

Как сообщал Life.ru, президент России Владимир Путин в качестве главного гостя присутствует на параде вместе с лидерами ещё 25 государств по приглашению Си Цзиньпина. Из европейских стран на мероприятие прибыли только президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Они также были единственными европейскими гостями на военном параде в Москве 9 мая.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Китай
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar