2 сентября, 14:32

Мощь Медведя и Дракона: Life.ru узнал, почему Запад взревел от чаепития Путина и Си Цзиньпина

Политолог Шатилов: Любая беседа Путина и Си Цзиньпина пугает ЕС из-за мощи стран

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

На Западе сейчас стоит оглушительный визг, поскольку вся Европа наблюдает, как «политически изолированный» президент России Владимир Путин приезжает в Китай и проводит там переговоры с лидерами целого ряда стран, включая главу КНР Си Цзиньпина. Так, ЕС сам загнал себя в яму, со дна которой ему теперь приходится наблюдать, как над головой без него бурлит политическая жизнь. Об этом в беседе с Life.ru рассказал профессор кафедры политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Шатилов.

«Если говорить о взаимоотношениях России и Китая, то даже до саммита ШОС они были тёплыми, конструктивными и политическими», — подметил эксперт.

Однако после всех российско-китайских контактов и достижения договорённостей вроде безвизового режима для российских туристов создаётся впечатление, что отношения России и Китая переходят от просто союзнических к братским. Это закрепляется рядом рациональных договорённостей, связанных с экономическим взаимодействием, считает политолог.

На Западе любая формальная и особенно неформальная беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина вызывает чрезвычайное беспокойство, ведь Китай сохраняет мощнейший политический и экономический потенциал на нынешнем этапе. Так, вместе с Россией, Индией и другими странами, которые раньше называли «третьим миром», они создают мощнейший противовес Западу. К тому же Европа сейчас находится в состоянии глубочайшего упадка.

Рассматривать сам приём Путина в Китае следует комплексно: через ритуалы встречи, мероприятия по взаимодействию и, конечно, результаты.

«На мой взгляд, вначале китайская сторона немного присматривалась, поскольку общение Путина с президентом США Трампом на Аляске могло вызвать определённое беспокойство у Китая, что Россия попытается сепаратно задружиться со Штатами, но потом все сомнения были развеяны», — сказал профессор.

Китай продемонстрировал добрую волю по целому ряду направлений, а дальнейшее общение Путина и Си Цзиньпина было предельно дружеским. Реальный выхлоп от этой поездки российского президента оказался весьма благоприятным для РФ, заключил Шатилов.

Китай с 15 сентября вводит безвиз для россиян
Ранее советник президента РФ Ушаков заявил, что в Китае Путин и Си Цзиньпин провели целый ряд переговоров и наверняка наговорились. В ходе встречи в Пекине лидеры двух стран посетили личную резиденцию главы КНР — комплекс «Чжуннаньхай». Они выпили чаю, а затем прогулялись по саду. Чаепитие глав государств оказалось в центре всех крупных мировых СМИ.

