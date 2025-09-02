Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 06:48

Путин с Си Цзиньпином устроили чаепитие и прогулялись по резиденции «Чжуннаньхай»

Путин и Си Цзиньпин продолжили беседу за чаем в личной резиденции главы КНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином продолжились в личной резиденции главы КНР — комплексе «Чжуннаньхай», который традиционно служит центром политической власти Китая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Си Цзиньпин садятся за стол. Видео © Telegram / Кремль. Новости

С российской стороны в этом важном событии приняли участие ключевые фигуры: министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, а также министр обороны Андрей Белоусов. Кроме того, китайский лидер показал российскому президенту сад внутри своей резиденции.

Путин и Си Цзиньпин в саду. Видео © Telegram / Кремль. Новости

WSJ: Путин, Си и Моди на саммите ШОС показали единство и бросили вызов США
WSJ: Путин, Си и Моди на саммите ШОС показали единство и бросили вызов США

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин после саммита ШОС направился в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Там китайский лидер заявил, что «очень рад видеть старого друга» в столице Китая и заявил о готовности совместно с РФ отстаивать справедливость в мире.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Сергей Лавров
  • Максим Орешкин
  • Юрий Ушаков
  • Андрей Белоусов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar