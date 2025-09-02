Путин с Си Цзиньпином устроили чаепитие и прогулялись по резиденции «Чжуннаньхай»

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином продолжились в личной резиденции главы КНР — комплексе «Чжуннаньхай», который традиционно служит центром политической власти Китая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С российской стороны в этом важном событии приняли участие ключевые фигуры: министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, а также министр обороны Андрей Белоусов. Кроме того, китайский лидер показал российскому президенту сад внутри своей резиденции.