Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

В Пекине началась встреча делегаций России и КНР, в которой принимают участие Владимир Путин и Си Цзиньпин. Она проходит в расширенном составе.

WSJ: Путин, Си и Моди на саммите ШОС показали единство и бросили вызов США

WSJ: Путин, Си и Моди на саммите ШОС показали единство и бросили вызов США

Ранее лидеры принимали участие в трёхстороннем саммите Россия — Китай — Монголия. Он состоялся в седьмой раз и впервые с 2022 года.