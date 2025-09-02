Мессенджер MAX
2 сентября, 03:40

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Встреча делегаций России и Китая в Пекине. Обложка © Life.ru

В Пекине началась встреча делегаций России и КНР, в которой принимают участие Владимир Путин и Си Цзиньпин. Она проходит в расширенном составе.

Как передаёт корреспондент Life.ru Александр Юнашев, китайская сторона предложила российской делегации десерты и горячие напитки.

Десерты на встрече делегаций России и Китая. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Десерты на встрече делегаций России и Китая. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

WSJ: Путин, Си и Моди на саммите ШОС показали единство и бросили вызов США
Ранее лидеры принимали участие в трёхстороннем саммите Россия — Китай — Монголия. Он состоялся в седьмой раз и впервые с 2022 года.

