Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
Встреча делегаций России и Китая в Пекине. Обложка © Life.ru
В Пекине началась встреча делегаций России и КНР, в которой принимают участие Владимир Путин и Си Цзиньпин. Она проходит в расширенном составе.
Как передаёт корреспондент Life.ru Александр Юнашев, китайская сторона предложила российской делегации десерты и горячие напитки.
Десерты на встрече делегаций России и Китая. Фото © Telegram / Юнашев LIVE
Ранее лидеры принимали участие в трёхстороннем саммите Россия — Китай — Монголия. Он состоялся в седьмой раз и впервые с 2022 года.