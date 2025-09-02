Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 03:05

В Пекине началась встреча Путина с лидерами Китая и Монголии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине началась трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии. Этот саммит проходит уже в седьмой раз.

После традиционной церемонии фотографирования Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом направились в зал «Фуцзянь».

Совместное фотографирование Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийна Хурэлсуха. Видео © Life.ru

WSJ: Путин, Си и Моди на саммите ШОС показали единство и бросили вызов США
WSJ: Путин, Си и Моди на саммите ШОС показали единство и бросили вызов США

Последний раз лидеры собирались в формате саммите Россия — Китай — Монголия в 2022 году в Самарканде на полях саммита ШОС.

Напомним, Путин прибыл в Пекин 1 сентября из Тяньцзиня, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Рабочий день главы российского государства на старте осени продлился 14 часов.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Визит Путина в Китай
  • Монголия
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar