В Пекине началась встреча Путина с лидерами Китая и Монголии

В Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине началась трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии. Этот саммит проходит уже в седьмой раз.

После традиционной церемонии фотографирования Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом направились в зал «Фуцзянь».

Совместное фотографирование Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийна Хурэлсуха. Видео © Life.ru

Последний раз лидеры собирались в формате саммите Россия — Китай — Монголия в 2022 году в Самарканде на полях саммита ШОС.