1 сентября, 17:10

Рабочий день Путина в Китае продлился 14 часов

Владимир Путин в Китае. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл интенсивный рабочий день в рамках саммита ШОС в китайском Тяньцзине, который продлился 14 часов. Об этом сообщают журналисты, освещающие визит российского лидера в Поднебесную.

За это время Путин принял участие в пленарных заседаниях ШОС и форума «ШОС плюс», а также провёл шесть двусторонних встреч с руководителями Индии, Турции, Ирана, Вьетнама, Таджикистана и Непала. Особое внимание уделялось неформальным контактам — в частности, российский президент провёл переговоры в формате «на ногах» с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также обсудил актуальные вопросы с лидерами Узбекистана и Пакистана.

После завершения программы в Тяньцзине глава российского государства направился в Пекин, где его ожидает не менее насыщенный график рабочих встреч и мероприятий.

Life.ru рассказывал, что Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Глава индийского правительства позже назвал состоявшийся разговор отличным. А ещё планируется визит российского лидера в Индию в декабре, когда там будет проходить 23-й ежегодный российско-индийский саммит.

