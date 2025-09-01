Рабочий день Путина в Китае продлился 14 часов

Президент России Владимир Путин провёл интенсивный рабочий день в рамках саммита ШОС в китайском Тяньцзине, который продлился 14 часов. Об этом сообщают журналисты, освещающие визит российского лидера в Поднебесную.

За это время Путин принял участие в пленарных заседаниях ШОС и форума «ШОС плюс», а также провёл шесть двусторонних встреч с руководителями Индии, Турции, Ирана, Вьетнама, Таджикистана и Непала. Особое внимание уделялось неформальным контактам — в частности, российский президент провёл переговоры в формате «на ногах» с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также обсудил актуальные вопросы с лидерами Узбекистана и Пакистана.

После завершения программы в Тяньцзине глава российского государства направился в Пекин, где его ожидает не менее насыщенный график рабочих встреч и мероприятий.