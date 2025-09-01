Советник Трампа раскритиковал дружбу Моди с Путиным и Си Цзиньпином
Советник Дональда Трампа подверг критике внешнеполитический курс премьер-министра Индии Нарендры Моди. Питер Наварро выразил недовольство в эфире Fox News сближением Дели с Москвой и Пекином. По его словам, индийские элиты извлекают прямую выгоду из тесных отношений с Россией, в то время как простые граждане сталкиваются с экономическими проблемами.
«Знаете, Моди — отличный лидер. Я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином», — заявил Наварро.
Ранее на саммите ШОС в Тяньцзине Владимир Путин и Нарендра Моди провели личную встречу. Индийский лидер назвал беседу с российским коллегой отличной. Кроме того, Индия ждёт визита Путина в декабре этого года. Она пройдёт в рамках 23-го ежегодного российско-индийского саммита.