1 сентября, 16:20

Советник Трампа раскритиковал дружбу Моди с Путиным и Си Цзиньпином

Обложка © X / narendramodi

Советник Дональда Трампа подверг критике внешнеполитический курс премьер-министра Индии Нарендры Моди. Питер Наварро выразил недовольство в эфире Fox News сближением Дели с Москвой и Пекином. По его словам, индийские элиты извлекают прямую выгоду из тесных отношений с Россией, в то время как простые граждане сталкиваются с экономическими проблемами.

«Знаете, Моди — отличный лидер. Я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином», — заявил Наварро.

Эпохальный сдвиг: На Западе поражены эпичным фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
Эпохальный сдвиг: На Западе поражены эпичным фото Путина, Моди и Си Цзиньпина

Ранее на саммите ШОС в Тяньцзине Владимир Путин и Нарендра Моди провели личную встречу. Индийский лидер назвал беседу с российским коллегой отличной. Кроме того, Индия ждёт визита Путина в декабре этого года. Она пройдёт в рамках 23-го ежегодного российско-индийского саммита.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Нарендра Моди
  • Си Цзиньпин
  • Путин
  • Индия
  • Китай
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
