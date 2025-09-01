Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 18:59

Путин прибыл в Пекин

Лимузин Владимира Путина. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Лимузин Владимира Путина. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Президент России Владимир Путин прибыл из Тяньцзиня в Пекин. Рабочий день российского лидера длится уже более 17 часов.

Президент приехал в Пекин после двух часов ночи по пекинскому времени. Всего Путин ехал по дорогам Китая около полутора часов. Сейчас автомобиль главы государства движется по улицам столицы Китая.

Military China: Визит Путина в Китай стал чётким сигналом для Запада
Military China: Визит Путина в Китай стал чётким сигналом для Запада

Как сообщал Life.ru, перед поездкой Путин прокатил на своём Aurus премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню. Главы государств приехали вместе на переговоры во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • ШОС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar