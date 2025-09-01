Путин прибыл в Пекин

Президент России Владимир Путин прибыл из Тяньцзиня в Пекин. Рабочий день российского лидера длится уже более 17 часов.

Президент приехал в Пекин после двух часов ночи по пекинскому времени. Всего Путин ехал по дорогам Китая около полутора часов. Сейчас автомобиль главы государства движется по улицам столицы Китая.