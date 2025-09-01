Путин прибыл в Пекин
Лимузин Владимира Путина. Обложка © Telegram / Юнашев LIVE
Президент России Владимир Путин прибыл из Тяньцзиня в Пекин. Рабочий день российского лидера длится уже более 17 часов.
Президент приехал в Пекин после двух часов ночи по пекинскому времени. Всего Путин ехал по дорогам Китая около полутора часов. Сейчас автомобиль главы государства движется по улицам столицы Китая.
Как сообщал Life.ru, перед поездкой Путин прокатил на своём Aurus премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню. Главы государств приехали вместе на переговоры во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества.