1 сентября, 15:48

Military China: Визит Путина в Китай стал чётким сигналом для Запада

Владимир Путин перед началом заседания Совета глав государств – членов ШОС. Фото © kremlin.ru

Визит президента России Владимира Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал сигналом для Запада: он продемонстрировал сплочённость и решимость Москвы и Пекина, отношения которых крепче, чем у стран НАТО. Об этом пишет издание Military China.

«Торжественные мероприятия... имеют чёткий сигнал: «Не мешайте»... Этот беспрецедентный визит — явная попытка объединиться и противостоять вызовам лицом к лицу», — говорится в материале.

Напомним, сегодня внимание мира приковано к Китаю, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мероприятиях принимают участие более 20 лидеров, в том числе и президент России Владимир Путин. Глава нашего государства уже провёл в китайском Тяньцзине переговоры со многими зарубежными коллегами. В ходе выступления на саммите Путин заявил, что модели мира с ориентацией на Европу и Северную Америку пора бы отойти в прошлое. Российский лидер также поддержал призыв главы КНР трансформировать глобальное управление.

