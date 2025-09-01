Military China: Визит Путина в Китай стал чётким сигналом для Запада
Владимир Путин перед началом заседания Совета глав государств – членов ШОС. Фото © kremlin.ru
Визит президента России Владимира Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал сигналом для Запада: он продемонстрировал сплочённость и решимость Москвы и Пекина, отношения которых крепче, чем у стран НАТО. Об этом пишет издание Military China.
«Торжественные мероприятия... имеют чёткий сигнал: «Не мешайте»... Этот беспрецедентный визит — явная попытка объединиться и противостоять вызовам лицом к лицу», — говорится в материале.
Напомним, сегодня внимание мира приковано к Китаю, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мероприятиях принимают участие более 20 лидеров, в том числе и президент России Владимир Путин. Глава нашего государства уже провёл в китайском Тяньцзине переговоры со многими зарубежными коллегами. В ходе выступления на саммите Путин заявил, что модели мира с ориентацией на Европу и Северную Америку пора бы отойти в прошлое. Российский лидер также поддержал призыв главы КНР трансформировать глобальное управление.