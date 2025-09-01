Military China: Визит Путина в Китай стал чётким сигналом для Запада

Визит президента России Владимира Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал сигналом для Запада: он продемонстрировал сплочённость и решимость Москвы и Пекина, отношения которых крепче, чем у стран НАТО. Об этом пишет издание Military China.