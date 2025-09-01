Эксперт по протоколу назвал плюсы «автомобильной дипломатии» Путина, который подвёз Моди на Aurus

Автомобиль президента — это «переговорный кабинет на колёсах», и вести диалог по пути на мероприятие — удобное и простое решение. Об этом Life.ru рассказал эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк, комментируя «автомобильную дипломатию» Владимира Путина, который подвёз на своём Aurus индийского коллегу Нарендру Моди.

Кобелюк подчеркнул, что, когда один лидер садится в автомобиль к другому, это всегда проявление доверия, а также демонстрация того, что между ними сложились не только деловые, но и дружеские отношения. С другой стороны, это наиболее разумный способ организации переговоров, поскольку не нужно искать отдельное место для встречи или тратить время на подготовку.

По сути, автомобиль президента — это передвижной переговорный кабинет. Мы наблюдали двухстороннюю встречу, которая проходила в комфортных условиях. Общение длилось примерно час — пока лидеры ехали. Любые переговоры требуют организации и подготовки, в том числе с точки зрения безопасности. В данном случае всё очень просто: вы садитесь в автомобиль, который является особо охраняемым объектом, и перемещаетесь из одной точки в другую, одновременно проводя переговоры. Алексей Кобелюк Эксперт по переговорам и деловому протоколу

Кобелюк подчеркнул, что для Владимира Путина такая поездка в авто — не просто «сели поболтали о природе, о погоде», а возможность провести доверительный разговор и достичь серьёзных соглашений. Также это жест дружбы в адрес индийского коллеги.