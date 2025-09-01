Эксперт по протоколу назвал плюсы «автомобильной дипломатии» Путина, который подвёз Моди на Aurus
Эксперт по протоколу Кобелюк: Aurus Путина — это переговорный кабинет на колёсах
Путин и Моди в «Аурусе». Обложка © X / Narendra Modi
Автомобиль президента — это «переговорный кабинет на колёсах», и вести диалог по пути на мероприятие — удобное и простое решение. Об этом Life.ru рассказал эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк, комментируя «автомобильную дипломатию» Владимира Путина, который подвёз на своём Aurus индийского коллегу Нарендру Моди.
Кобелюк подчеркнул, что, когда один лидер садится в автомобиль к другому, это всегда проявление доверия, а также демонстрация того, что между ними сложились не только деловые, но и дружеские отношения. С другой стороны, это наиболее разумный способ организации переговоров, поскольку не нужно искать отдельное место для встречи или тратить время на подготовку.
По сути, автомобиль президента — это передвижной переговорный кабинет. Мы наблюдали двухстороннюю встречу, которая проходила в комфортных условиях. Общение длилось примерно час — пока лидеры ехали. Любые переговоры требуют организации и подготовки, в том числе с точки зрения безопасности. В данном случае всё очень просто: вы садитесь в автомобиль, который является особо охраняемым объектом, и перемещаетесь из одной точки в другую, одновременно проводя переговоры.
Кобелюк подчеркнул, что для Владимира Путина такая поездка в авто — не просто «сели поболтали о природе, о погоде», а возможность провести доверительный разговор и достичь серьёзных соглашений. Также это жест дружбы в адрес индийского коллеги.
«Здесь же это очень интересный знак для Индии, потому что здесь Путин, находясь в Китае, предоставляет свой автомобиль для того, чтобы подбросить лидера другого государства, который является большим партнёром, до места переговоров», — отметил эксперт.
Напомним, что президент России Владимир Путин прокатил на Aurus премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ранее Life.ru рассказывал, что в Китае Владимир Путин ездит на «Аурусе» с китайскими дипломатическими номерами, хотя в других странах номера обычно московские.