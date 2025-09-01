Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
1 сентября, 12:39

Общение здесь не кончается: Песков рассказал о встречах Путина на саммите ШОС

Песков: Путин на саммите ШОС провёл ряд важных двусторонних встреч

Турецко-российская встреча на высшем уровне в рамках саммита ШОС. Обложка © Life.ru

Турецко-российская встреча на высшем уровне в рамках саммита ШОС. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл ряд важных двусторонних встреч с лидерами государств на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Такие мероприятия традиционно используются для общения глав государств — этот съезд ШОС не стал исключением. Об этом журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков о встречах Владимира Путина на саммите ШОС. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Сегодня было много двустороннего общения. Во-первых, вы были свидетелями двусторонних переговоров, которые состоялись в резиденции президента, в гостинице, где он остановился. Это контакты и с президентом Турции, и с премьер-министром Индии»,сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что помимо запланированных переговоров состоялись краткие контакты с руководителями Вьетнама, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Песков подчеркнул, что общение с мировыми лидерами будет продолжено в ходе предстоящего визита в Пекин.

Напомним, что Владимир Путин отправился на переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Лидеры удалились в окружении охранников и огромного числа журналистов. А ранее у главы РФ действительно состоялся содержательный и долгий разговор с Нарендрой Моди в салоне Aurus российского президента.

Юрий Лысенко
