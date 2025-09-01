Путин и премьер Вьетнама удалились на беседу тет-а-тет со «‎свитой» из толпы журналистов

Президент России Владимир Путин и вьетнамский премьер-министр Фам Минь Тинь отправились на двусторонние переговоры. Из видео пресс-службы Кремля следует, что глав государств проводили многочисленные представителями прессы и охрана.

Путин и Фам Минь Тинь. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Дорогой товарищ, спасибо большое за то, что нашли время встретиться. Я понимаю, что у Вас очень плотный график», – обратился к Путину Фам Минь Тинь.

Российский лидер заметил, что это было бы странно, поскольку народы двух стран объединяют глубокие отношения. Он заверил, что рад возможности использовать любой случай для прямых переговоров. Лидеры продолжат контакты завтра в рамках мероприятий, связанных с 80-летием победы над нацистами во время Второй мировой войны.