Модель ШОС становится всё более популярной, поскольку создаёт основу для развития государств. А развитие, по словам политолога Центра цивилизационных стратегий Виталия Волчкова, является фундаментальным интересом всех стран, несмотря на их различия по потенциалу. Эксперт подчеркнул, что сотрудничество, предлагаемое ШОС, способствует росту стран и не ограничивает их развитие с цивилизационной точки зрения, в отличие от западной модели, основанной на принципах доминирования одних государств над другими.

Члены и наблюдатели ШОС видят пример России, которая в своём противостоянии с Западом делает акцент на разумных формах решения как внутренних, так и внешнеполитических вопросов. Сегодня наша страна служит примером эффективной борьбы с давлением Запада.

«Если мы говорим о коллективной безопасности, должно быть и коллективное развитие, а значит – углубление форм партнёрства. А система безопасности должна строиться без участия и без влияния нерасположенных на континенте стран», — пояснил Волчков в беседе с URA.ru.

Однако расширение ШОС может нести в себе ощутимые угрозы. Как отмечает глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, мотивация некоторых стран, стремящихся к усилению своей роли в ШОС, продиктована не их собственными интересами, а желанием соответствовать требованиям западных держав.